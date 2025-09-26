Un’ultima notizia davvero sorprendente, che lascia tutti di sasso nel mondo del tennis. Persino Sinner e Alcaraz stentano a crederci.

I tifosi più nostalgici del tennis internazionale sicuramente sentiranno la mancanza dei match emozionanti fra Roger Federer e Rafael Nadal, per anni i due atleti in ambito maschile più forti e competitivi al mondo. La classe dello svizzero contro il vigore dello spagnolo, un dualismo che ha accompagnato gli appassionati per lunghi periodi.

Oggi però non sembra essere da meno il duello, ormai spesso ripetuto, tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Il nuovo che avanza, due tennisti dalle enormi qualità che sembrano destinati a giocarsi la maggior parte dei tornei più prestigiosi come fosse un conto aperto tra i due. Basti pensare che solo in questa annata il murciano e l’altoatesino si sono sfidati in una finalissima ben 5 volte.

L’ultimo atto di questa grande classica è andato in scena il 7 settembre scorso, agli US Open. Alcaraz in quel caso ha vinto con merito per tre set ad uno, riuscendo anche a scavalcare Sinner in testa al ranking ATP. Evidentemente il dualismo tra questi due fuoriclasse è già iconico, vista l’ultima notizia che ha sorpreso tutti e che riguarda un tifoso esageratamente accanito.

Venduta all’asta la pallina del match point nella finale US Open: 90 mila dollari!

Incredibile ma vero, un bando d’asta on-line ha messo in vendita la pallina con cui Carlos Alcaraz ha giocato il match point decisivo contro Jannik Sinner proprio nella recente finalissima degli US Open. Un cimelio molto particolare ed esclusivo che, evidentemente, ha fatto impazzire moltissimi appassionati.

Alla fine il fortunato e generoso vincitore si è riuscito ad assicurare la pallina in questione per la bellezza di quasi 90 mila dollari (circa 77 mila euro). Una cifra pazzesca che però appare un’inezia per i veri collezionisti, che partecipano alle aste proprio per portarsi a casa cimeli che in futuro avranno magari un valore ancora più elevato.

Alla stessa asta è stata anche venduta la pallina del match point con cui Iga Swiatek ha conquistato il titolo a Wimbledon 2025 nel singolare femminile, ai danni di Amanda Anisimova. In questo caso però la cifra è stata molto più contenuta, visto che si è aggirata sui 4.000 dollari.

La notizia dei 90 mila dollari spesi per una pallina conferma di fatto due cose: in primis che il tennis resta uno degli sport più seguiti ed enfatici in circolazione, poi che il duello Alcaraz-Sinner è talmente iconico da rendere automaticamente prezioso tutto ciò che li riguarda.