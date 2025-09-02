La Juventus rischia di tagliare un altro calciatore dalla rosa titolare di Igor Tudor: a questo punto non c’è spazio per lui.

Una Juventus letteralmente scatenata nelle ultime ore del calciomercato estivo. Prima del gong finale di ieri alle ore 20:00, la squadra bianconera si è arricchita soprattutto nel reparto offensivo, accontentando Igor Tudor che ora può disporre di una rosa certamente più completa.

Sono infatti stati ufficializzati gli ingaggi di Edon Zhegrova, esterno d’attacco mancino del Lille, e di Lois Openda, centravanti belga in arrivo dal Lipsia. Due colpi importanti, agevolati dall’uscita di Nico Gonzalez, ceduto nelle scorse ore in prestito con obbligo di riscatto all’Atletico Madrid, per un’operazione complessiva da circa 32 milioni di euro.

Ora Tudor dispone di tre centravanti di spessore in rosa, con i quali potrà anche sperimentare nuove soluzioni tattiche. Oltre ad Openda, si potrà affidare a Jonathan David e Dusan Vlahovic, quest’ultimo rimasto a Torino e già decisivo nella trasferta vittoriosa con il Genoa. Ma a questo punto manca un ulteriore tassello per completare il mercato, stavolta in uscita: la cessione di un esubero rimasto in rosa senza chance di giocare.

Milik-Juventus ai titoli di coda: vicina la cessione del polacco all’estero

In pochi forse lo ricordano, ma nella rosa della Juventus è presente anche Arkadiusz Milik, esperto attaccante polacco che è stato tartassato dagli infortuni nelle ultime stagioni. Un calciatore di qualità e forza fisica, che però come detto non ha potuto dare il suo apporto in tempi recenti. Basti pensare che l’ultima gara ufficiale disputata da Milik risale a Juve-Monza del 25 maggio 2024, ultima giornata di due campionati fa.

Milik si è ripreso dagli stop muscolari e dalla rottura del menisco che lo ha tolto di mezzo in tutta la scorsa stagione. Ma nonostante ciò, la Juve non può affidarsi ad un calciatore così delicato né affidabile. Per questo motivo si sta trattando per la cessione a titolo definitivo dell’ex Napoli. Anche a mercato chiuso, visto che in alcuni paesi la sessione estiva è ancora in corso.

Il campionato dove dovrebbe sbarcare Milik è quello turco. Come sostiene il giornalista Orazio Accomando, sul polacco si sarebbe mosso a passi concreti il Samsunspor, squadra della Superlig che ha cominciato molto bene la nuova stagione, con 7 punti conquistati in tre giornate. Il mercato in Turchia è aperto fino al 12 settembre, dunque c’è tutto il tempo per completare la trattativa.

Dunque futuro in Turchia per Milik, che dirà addio alla Juventus chiudendo l’avventura (non particolarmente fortunata) con un bottino di 17 reti in 75 presenze. Al Samsunspor potrebbe ritrovare due vecchie conoscenze della Serie A italiana, come l’ex genoano Ntcham e Makoumbou, arrivato da poco dal Cagliari.