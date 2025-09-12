A sorpresa Miralem Pjanic può tornare nel calcio che conta: l’ex Roma e Juventus è pronto a firmare da svincolato con i bianconeri.

35 anni e nessuna voglia di dire basta al calcio, soprattutto quello che conta. Miralem Pjanic vuole ancora far parte di questo mondo, anche se al momento deve trovare una nuova squadra che punti forte sulle sue capacità tecniche e balistiche.

Parliamo di uno dei centrocampisti più tecnici visti nel nostro calcio, lanciato dal Lione, portato in Serie A dalla Roma ed esploso definitivamente alla Juventus. Da qualche tempo il bosniaco ha iniziato a girovagare di anno in anno in campionati meno esaltanti, ma sempre mantenendo la sua leadership in cabina di regia.

Pjanic nell’ultima stagione aveva firmato un contratto annuale con il CSKA Mosca, una delle grandi decadute del calcio europeo. Buone prestazioni per lui, che ha chiuso con 25 presenze ufficiali e 3 reti all’attivo, oltre al successo nella Coppa di Russia. Fatto sta che Pjanic ha lasciato Mosca una volta scaduto il suo contratto, ma ora sembra pronto per un ritorno nel calcio che conta che sorprenderà in molti.

Pjanic ancora bianconero: vicina la firma con il Besiktas

Attualmente Pjanic è uno dei nomi più affascinanti della cosiddetta lista svincolati, ovvero quei calciatori di livello internazionale che non hanno ancora un contratto attivo, ingaggiabili anche dopo la chiusura del mercato estivo.

Il classe ’90 potrebbe essere protagonista di un gradito ritorno, in un club che lo ha già avuto in rosa in passato. Pjanic è vicino ad essere di nuovo bianconero. No, non si tratta di un clamoroso ritorno di fiamma della Juventus, squadra per cui ha giocato dal 2016 al 2020, bensì del Besiktas. La formazione turca, con la quale Pjanic ha disputato una sola stagione in prestito nel 2021-2022.

Contatti avviati tra gli agenti di Pjanic ed il club di Istanbul, che ha assoluto bisogno di punti di riferimento d’esperienza dopo un avvio di stagione shock. Prima la sconfitta inattesa con l’Alanyaspor, poi l’esonero immediato del tecnico norvegese Solskjaer e la chiamata di Yalcin per sostituirlo in panchina.

Pjanic potrebbe rappresentare una soluzione matura e tecnica ideale per rimettere ordine al centrocampo ed al gioco del Besiktas, visto che il bosniaco già ben conosce l’ambiente di Istanbul. In maglia bianconera Miralem troverebbe anche altri tre ex calciatori della Roma: Tammy Abraham, Cengiz Under e Salih Uçan, quest’ultimo già incrociato nella sua esperienza in giallorosso tra il 2014 ed il 2016.