Modric regala la vittoria al Milan, la partita contro il finisce 1 a 0. La squadra di Allegri ha meritato, il simbolo della miglior prestazione è rappresentato dai quattro legni colpiti dai rossoneri: sfortuna per i primi tre, errore nel caso del quarto palo di Gimenez che sbaglia un gol dopo essersi trovato a tu per tu con il portiere. Per la cronaca, gli altri sono stati colpiti da Estupinian, Gimenez e Ricci. Non diverte il Milan, ma è efficace. Il timbro di Allegri si vede. Il Bologna si è reso pericoloso a volte, risultando però inefficace. La classe di Modric ha spostato l’ago della bilancia in favore del Milan, decisivo il gol , ma la partita del Pallone d’oro è stata piena di giocate determinanti nella lotta per il dominio del centrocampo.

In una partita con pochi spunti oltre ai legni, prende spazio la parte finale della partita. Lucumì colpisce in area Nkunku, contatto da possibile rigore ma l’arbitro lascia proseguire. L’azione continua, la palla torna all’attaccante del Milan che intanto si era rialzato, Freuler va a contatto con lui: stavolta l’arbitro fischia, rigore. L’arbitro viene richiamato dal Var, arriva l’annuncio: “Il giocatore del Bologna non commette alcun fallo”, rigore revocato. Allegri protesta in maniera troppo eclatante nei confronti del quarto uomo, l’arbitro lo espelle. Difficile capire il motivo di tanto fervore, la decisione dell’arbitro sembra corretta, con la partita in vantaggio e vicini ai minuti di recupero si poteva evitare una espulsione con conseguente squalifica.