Continua a far parlare di sé il caos in casa Ferrari. Stavolta la questione principale riguarda i due piloti della Rossa, che non si sono capiti.

L’ennesima domenica avara di soddisfazione e di sorrisi per la Ferrari è giunta solo ieri. Il 21 settembre è andato in scena il GP dell’Azerbaijan, sulla pista di Baku. Una gara che ha visto molte sorprese: non solo le Rosse hanno arrancato, ma anche le dominatrici del mondiale, ovvero le McLaren di Norris e Piastri, hanno fatto molta fatica, lasciando il trionfo ad un Max Verstappen in netta crescita.

Lontani, lontanissimi dal podio e dalla lotta al vertice le due Ferrari. Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo all’ottavo posto, mentre il suo compagno di scuderia Charles Leclerc ha chiuso nono. Rispettivamente i due piloti hanno guadagnato 4 e 2 punti in classifica. Un’inezia rispetto a ciò che stanno combinando i loro rivali. Una domenica amara, se pensiamo che l’ex ferrarista Carlos Sainz è salito sul podio alla guida della Williams.

Il problema è che, oltre alla prestazione non brillantissima in gara, i due ferraristi sono stati protagonisti di un misunderstanding che sta facendo discutere in queste ore. Tutta colpa del mancato favore fatto da Hamilton a Leclerc, una sorta di invito da parte della scuderia a far passare il compagno, che però non è stato raccolto dall’inglese.

Hamilton e il mancato sorpasso di Leclerc: “Mi scuserò con Charles”

In pratica, durante il rettilineo finale del GP di Baku, il team radio della Ferrari aveva chiesto a Hamilton di rallentare, per lasciarsi superare da Leclerc. Due i motivi della richiesta: in primis il monegasco aveva fatto passare il britannico pochi giri prima, poiché Hamilton pareva avere più benzina e ritmo con la sua monoposto. Poi per seguire la strategia a livello di punti, con Leclerc che è avanti in classifica e potrebbe ancora strappare un piazzamento positivo a fine stagione.

Hamilton invece non ha rallentato in tempo, tagliando il traguardo prima del collega. Così l’ex Mercedes ha spiegato, a fine gara, i motivi del suggerimento non seguito: “Quando mi ha ceduto la posizione ovviamente ero più veloce, ma Charles è stato gentile a lasciarmi passare. Alla fine ho ricevuto il messaggio molto tardi ed ero concentrato sulla macchina che mi precedeva e avevo ancora speranza di passarla. In pratica ho alzato il piede sul rettilineo e ho frenato, ma lui ha mancato il sorpasso per circa quattro decimi. Si è trattato di un errore di valutazione da parte mia, mi scuserò con Charles. Comunque parliamo di un ottavo e nono posto…”

Una versione che convince solo parzialmente; fatto sta che, a parte l’errore di valutazione di Hamilton, la Ferrari non riesce a cambiare marcia e resta a veleggiare in posizioni di classifica piuttosto anonime.