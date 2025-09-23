Incredibile ma vero, la rivelazione di Rafael Leao apre le porte ad un clamoroso trasferimento del fantasista portoghese ai rivali storici.

Il Milan in questa stagione sta dimostrando di essere squadra vera. Ha saputo ricompattarsi dopo il debutto shock in campionato con la Cremonese, trovando poi tre vittorie consecutive che l’hanno portato in piena zona Champions. Il tutto fra l’altro senza avere a disposizione uno dei propri calciatori di maggior qualità.

Rafael Leao, l’attaccante più letale e tecnico della rosa milanista, è fuori da metà agosto. Quando una lesione al polpaccio lo ha messo fuori causa durante la sfida di Coppa Italia contro il Bari. Il Milan si è dovuto arrangiare in queste settimane senza il proprio numero 10, che probabilmente salterà (per evitare altri rischi) anche il big match del 28 settembre contro il Napoli.

Leao è uno dei pochi reduci dell’ultimo Milan scudettato, quello costruito da Paolo Maldini e guidato in panchina da Stefano Pioli. Il portoghese ha visto molti suoi ex compagni lasciare Milanello, come ad esempio Theo Hernandez con cui aveva costruito un feeling tecnico eccellente sulla fascia sinistra. Anche Rafa dirà addio in futuro? Chissà, ma intanto spunta un retroscena di mercato che fa drizzare i capelli ai tifosi rossoneri.

Leao, che rivelazione: “Stavo per andare all’Inter, ma poi ho scelto il Milan per…”

Ospite del podcast “Say Less”, Rafa Leao si è raccontato, parlando non solo del proprio presente e delle ambizioni con la maglia del Milan. Il numero 10 rossonero ha tirato fuori un retroscena sul suo passato che ha sorpreso un po’ tutti.

“Stavo per andare all’Inter, pazzesco. Il direttore sportivo del Lille mi ha detto: Rafa stiamo per venderti all’Inter, io ho detto: no, ho fatto molto bene questa stagione, voglio restare per migliorare ancora. Mi dovevano vendere, ma io ho messo le cose in chiaro: all’Inter no. Dopo qualche settimane il direttore mi disse che c’era anche il Milan, allora mi convinsi. Hanno portato l’offerta, mi fecero parlare al telefono con Paolo Maldini in videochiamata. Paolo mi ha detto: devi venire, siamo pronti a prenderti. Accetto, ho risposto io, non potevo dire di no“.

Incredibile ma vero, Leao è stato vicino all’Inter. Ma fu proprio l’attaccante classe ’99 a non essere convinto della destinazione nerazzurra, aspettando il rilancio del Milan. La chiamata di Maldini, all’epoca determinante per molte trattative, fu dunque decisiva e convinse l’attuale numero 10 ad accettare i colori rossoneri.

Le parole di Leao scaldano il cuore dei suoi tifosi: “Da quando ero bambino sentivo parlare di Milan, giocatori come Kakà, Ronaldinho, Seedorf, Sheva. Poi sai, 7 Champions League, solo il Real Madrid ne ha di più. Tra Milan e Inter, Milan cento volte”.