Il derby della Capitale si appresta a vivere la sua 163ª sfida in Serie A, un appuntamento storico che da sempre appassiona milioni di tifosi. Con 162 precedenti disputati, il segno più frequente resta il pareggio (62 volte), seguito da 58 vittorie della Roma e 42 della Lazio. Il prossimo incontro, in programma il 21 settembre 2025, si presenta carico di aspettative e riflette i momenti difficili attraversati da entrambe le squadre.

Il bilancio storico e le previsioni sul derby

Il derby di Roma conta già 162 incontri in Serie A, con un equilibrio sorprendente che vede il pareggio come risultato più frequente. Le due squadre arrivano a questo appuntamento dopo fasi altalenanti: la Roma, reduce da un avvio di campionato promettente e un Olimpico gremito, ha subito una frenata con il gol decisivo di Simeone; la Lazio, invece, dopo un inizio difficile, aveva ritrovato slancio con una vittoria netta contro il Verona, prima di cadere nuovamente in trasferta a Reggio Emilia.

I precedenti di settembre e i protagonisti

Questo sarà il quinto derby giocato nel mese di settembre, un appuntamento speciale che ha segnato diverse “prime volte”: dall’esordio di Rudi Garcia sulla panchina della Roma, alla prima vittoria di Maurizio Sarri con la Lazio. Proprio Sarri, con sei derby disputati tra Serie A e Coppa Italia, ha lasciato un segno importante, conquistando quattro vittorie e guidando la Lazio all’ultimo successo nel derby di Coppa.

La sfida tra allenatori: Gasperini contro Sarri

Per Giampiero Gasperini sarà il primo derby della Capitale da allenatore della Roma, mentre Sarri vanta un’esperienza consolidata con sei derby alle spalle. Nel loro storico confronto diretto in Serie A, Gasperini e Sarri si sono affrontati 22 volte, in un testa a testa che aggiunge un ulteriore livello di tensione e strategia all’incontro. Gasperini, abituato ai derby della Lanterna, dovrà dimostrare di saper gestire la pressione anche nel clima rovente della Capitale.

L’incognita arbitrale e i dati statistici

A dirigere il match sarà l’arbitro Sozza, che ha già gestito due derby della Capitale, con risultati equilibrati. Interessante notare che, sotto la sua direzione, la Lazio in casa non ha mai vinto finora. La Roma, invece, cerca di invertire una tendenza negativa che la vede senza successi a Roma contro la Lazio dal dicembre 2016. In un derby storicamente imprevedibile, i numeri saranno solo uno degli elementi da osservare in questa sfida che promette scintille.