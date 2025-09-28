Gleison Bremer ha spaventato tutti i tifosi della Juventus ieri contro l’Atalanta, uscendo dal campo anzitempo per un problema fisico.

Uno dei punti fermi su cui sta ripartendo la Juventus di Igor Tudor è il ritorno in campo, a pieno regime, di Gleison Bremer. Ovvero il leader della difesa bianconera, che però lo scorso anno è stato vittima di un brutale infortunio al ginocchio, costringendolo a restare ai box per tanti mesi.

Bremer fortunatamente ha recuperato al meglio, seppur dopo un lungo periodo lontano dai campi. Ma il numero 3 juventino si sta riprendendo il proprio spazio al centro della retroguardia, tornando ad essere un intoccabile assoluto. Ma ovviamente si deve sempre andare con i piedi di piombo a livello muscolare, per un calciatore che ha affrontato un delicato intervento al legamento crociato e rimasto ai box per circa 9 mesi.

I tifosi bianconeri in tal senso sono rimasti a bocca serrata ieri, quando nel finale di Juventus-Atalanta il difensore brasiliano ha chiesto il cambio. Bremer è uscito al 76′ minuto di gioco, per propria volontà, spaventando tutti i presenti e facendo presagire un nuovo infortunio. A poche ore dal match, ecco il responso sulle sue condizioni.

Bremer chiede il cambio contro l’Atalanta: Tudor rassicura i tifosi della Juve

Uno sliding-doors clamoroso dopo l’uscita di Bremer, visto che il suo sostituto Juan Cabal (anche lui di rientro da un lungo stop) ha segnato pochi minuti dopo il gol del pareggio in mischia. Ma l’apprensione per l’uscita non programmata del brasiliano resta.

A fine partita è stato Igor Tudor a rassicurare i tifosi bianconeri: “Bremer era stanco, ha speso tanto. Per me non c’era niente di grave“. Il tecnico della Juve ha escluso dunque che l’uscita dal campo del difensore fosse dovuta a infortuni o risentimenti muscolari. Sicuramente Bremer ha voluto risparmiarsi nel finale cominciando a sentire qualche sovraccarico di troppo, evitando sforzi ulteriori.

Il tema della gestione atletica e muscolare di Bremer è comunque qualcosa da non sottovalutare in casa Juve. Il centrale ex Torino è sinonimo di generosità e grinta, ma non dovrà essere sfruttato esageratamente, altrimenti si rischiano nuovi stop fisici.

Probabile che Bremer possa restare a riposo per la trasferta di Champions League di mercoledì in casa del Villarreal, così da evitare altri problemi. Il difensore centrale potrà invece recuperare al meglio per il tanto atteso posticipo Juventus-Milan di domenica prossima, 5 ottobre, all’Allianz Stadium.