Si torna a parlare delle condizioni di Matteo Berrettini. Il tennista italiano non ha ancora recuperato perfettamente dall’infortunio.

Un talento vero, dalla potenza di braccio invidiabile, capace di raggiungere nel suo periodo d’oro anche risultati eccellenti. Peccato che Matteo Berrettini abbia sempre avuto un cruccio strutturale che lo ha frenato sul più bello: i tanti stop fisici e muscolari che lo accompagnano da anni.

Basti pensare a questa stagione tennistica; Berrettini veniva da un 2024 in ascesa, nel quale era tornato a vincere dei tornei e aveva contribuito in modo attivo al successo dell’Italia maschile in Coppa Davis. Invece i problemi muscolari lo hanno nuovamente costretto a fermarsi. Le solite lesioni addominali, i traumi a ginocchia e caviglie, insomma un quadro clinico non ideale per un atleta di questo livello.

Fin dai Masters di Madrid, Berrettini ha avuto a che fare con questo tipo di infortunio. Ha provato a forzare sia a Roma che a Wimbledon, ma peggiorando la situazione. Dopo mesi di stop, il tennista romano ha scelto di ripartire dagli ATP 250 di Hangzhou, in Cina. Ma il suo cammino si è interrotto subito, perdendo all’esordio contro il ceco Dalibor Svrcina.

Berrettini subito fuori ad Hangzhou: il commento di Bertolucci lascia tutti di sasso

Difficile pensare potesse fare molto meglio Berrettini, dopo tante settimane lontano dai campi e con la necessità di ritrovare la forma perduta. L’atleta nativo della capitale però preoccupa soprattutto a livello mentale: è apparso scarico da questo punto di vista, poco combattivo e con tante problematiche interne da superare.

L’ex tennista Paolo Bertolucci, come riportato dal Corriere dello Sport, ha voluto commentare così il momento di Berrettini: “Sappiamo che la situazione non è facile, ma Berrettini non ha 35 anni. Certo è che se fisicamente e mentalmente non è a posto, c’è il rischio che siamo nella fase discendente della carriera“.

Il giudizio sul suo proseguo di carriera è piuttosto netto e caustico: “Berrettini ha giocato pochissimi match nel 2025 ed è fermo di fatto da quattro mesi. Chi pensava che al rientro potesse far vedere una buona qualità è un illuso. Ciò che conta è che abbia risolto i problemi fisici. Ma se non giocherà almeno una decina di partite è utopia pura pensare di vederlo esprimere un tennis di un certo livello. Per Matteo sarebbe meglio giocare le qualificazioni, così da disputare più incontri. Entrando nel main draw, invece, rischia di giocarne uno solo a settimana”.

Dunque Bertolucci suggerisce a Berrettini di fare un passo indietro, giocarsi anche le fasi di qualificazione dei tornei anche per riprendere la mano ed il ritmo. Vedremo che decisione prenderà il tennista classe ’96 in vista dei prossimi impegni.