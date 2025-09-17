Antonio Conte preoccupato per questa possibile cessione sul mercato di riparazione. Il tecnico proverà ad opporsi.

Il Napoli ha incominciato la nuova stagione nello stesso modo in cui aveva terminato quella precedente. Ovvero vincendo e dimostrando che in Serie A, almeno per il momento, non ha rivali. La squadra campione d’Italia in carica ha già ottenuto tre vittorie nelle prime tre giornate, confermando un gioco concreto e determinato, proprio come il suo allenatore.

Antonio Conte è il grande direttore d’orchestra di una squadra che è stata decisamente migliorata in estate. Il Napoli è passato dall’essere campione in Italia con una rosa anche piuttosto corta, ad avere senza dubbio il roaster più completo del campionato. Ben nove i volti nuovi arrivati durante il mercato estivo, per una spesa vicina ai 120 milioni complessivi.

Una vera master class per Aurelio De Laurentiis ed i suoi collaboratori. Ma l’impresa è quella di non rovinare l’idillio che si è formato tra Conte, i calciatori ed il resto del gruppo Napoli. Anche se le tentazioni di mercato sono sempre forti, anche per quanto riguarda la prossima sessione di riparazione che scatterà ad inizio gennaio.

Conte rischia di perdere un volto nuovo: assalto dalla Premier League per Beukema

L’ultima notizia, lanciata dalla stampa britannica, è del possibile assalto di una big europea ai danni di uno dei migliori calciatori della rosa del Napoli. Il fatto particolare è che si tratta di un elemento che è arrivato da poco a Castel Volturno, uno degli ultimi acquisti effettuati dal club nell’estate appena conclusa.

Il sito britannico Team Talk ha rivelato che il Liverpool, alla ricerca di un altro difensore di spessore a gennaio, avrebbe messo gli occhi su Sam Beukema. Il calciatore classe ’98 è stato ingaggiato dal Bologna per ben 31 milioni di euro, voluto fortemente da mister Conte come alternativa di lusso in difesa. Il suo debutto in stagione contro la Fiorentina è stato pazzesco: prestazione top condita con il suo primo gol in maglia azzurra.

Prestazioni che il Liverpool non ha perso di vista, anzi, hanno rafforzato l’interesse dei Reds nei confronti di Beukema. Per questo si parla di possibile offerta a gennaio per l’ex Bologna, una proposta che dovrà essere molto elevata per convincere De Laurentiis a sedersi per trattare.

Antonio Conte rischia di non dormire sonni tranquilli, visto che come detto è un grande estimatore di Beukema e non vorrebbe perdere dopo meno di 6 mesi il forte difensore olandese. Resta difficile che il Napoli dia l’avallo alla cessione immediata, ma va prima analizzata la cifra proposta dagli inglesi.