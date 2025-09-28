Finalmente Furio è libero. Imprigionato dalla maledetta Sla si è liberato ed è volato in Cielo. Una colonna di RadioRadio, un fratello per tutti noi. Trenta anni intensi vissuti insieme, ci ha fatto crescere e insegnato non solo giornalismo ma anche come ci si comporta nel variegato mondo della Comunicazione.

Furio Focolari è stato un gigante vero, un Signore nel comportamento, sempre disponibile, una spalla straordinaria per i giovani. Radio Radio non sarà più la stessa senza di lui, dovremo quadriplicare gli sforzi per onorarne la memoria ed essere sempre all’altezza. Se così non fosse il suoi rimproveri li sentiremmo sicuramente, tanto Furio sarà per sempre con noi.

Furio aiutaci ti prego, aiutaci abbiamo bisogno di te, dei tuoi consigli, ispirazione per il meglio. A Dio Furio. Ti vogliamo bene.

Ilario Di Giovambattista