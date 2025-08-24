Il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Spagna. Operazione aperta con la Juventus che indirizza così lo scambio.

Oggi è il grande giorno: la Juventus finalmente debutta in campionato contro il Parma, nel match della prima giornata di Serie A. Tanta attesa da parte dei tifosi per vedere come Igor Tudor avrà preparato la sua squadra, anche se la sensazione è che manchi ancora qualcosa di grosso per completare la rosa.

Infatti il mercato estivo è aperto fino al 1 settembre e la Juve è tra i club italiani ancora maggiormente attivi. Nelle richieste di Tudor alla società vi sono almeno altri 2-3 innesti, che possano consegnargli una squadra completa e competitiva sia in campionato che nelle coppe. Ma, come abbiamo detto più volte, tutto passa dalla partenza di almeno un paio di esuberi.

Dusan Vlahovic è uno di quei calciatori, sotto contratto con la Juventus, per cui si sta cercando una soluzione. Tudor non lo considera più titolare, il club spera di cederlo il prima possibile virando poi su un altro centravanti (il sogno è riportare Kolo Muani a Torino). I prossimi giorni saranno decisivi, perché sul serbo si sta facendo sotto un importante club della Liga spagnola.

Vlahovic nel mirino dell’Atletico Madrid: possibile scambio di fine agosto con la Juventus

Il club interessatosi nelle ultime ore a Vlahovic è l’Atletico Madrid. La squadra di Diego Simeone è partita col piede sbagliato in campionato, totalizzando solo un punto nelle prime due giornate. Problemi evidenti in fase offensiva, per questo i Colchoneros stanno pensando a cambiamenti importanti in attacco.

In uscita da Madrid c’è il norvegese Alexander Sorloth, reduce da una buona stagione ma non proprio nelle grazie di Simeone. Se dovesse realmente partire l’ex Villarreal, allora l’Atletico potrebbe puntare forte su Vlahovic, il quale sarebbe molto intrigato dall’idea di ripartire da una big del campionato spagnolo.

Una trattativa che può svilupparsi dunque nell’ultima settimana di agosto, con la Juventus pronta a chiedere in cambio all’Atletico il cartellino di Nahuel Molina, il terzino argentino che da tempo è sul taccuino del club bianconero, come possibile alternativa a Joao Mario sulla fascia destra.

L’operazione in teoria si potrebbe dunque sviluppare in questo modo: l’Atletico Madrid offrirebbe alla Juventus il cartellino di Molina più una cifra cash (circa 15-20 milioni) per arrivare a Vlahovic. Ma non è da escludere uno scambio di prestiti onerosi, con obbligo di riscatto già fissato in vista dell’anno venturo. Insomma, lavori in corso alla Continassa per accontentare tutti.