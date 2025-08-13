Il club bianconero ha messo in lista d’uscita uno dei tanti esuberi tecnici presenti in rosa: sempre più vicino l’addio, prezzo già fissato

Sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso anno, quando nelle battute finali del calciomercato estivo arrivarono due pezzi da novanta (quanto meno come investimento economico fatto) come Teun Koopmeiners e Nico Gonzalez, anche nella corrente sessione di scambi la Juve sta aspettando quasi il gong prima di piazzare gli ultimi colpi.

Legata alla possibilità di avere più margine di manovra grazie all’auspicata partenza di almeno alcuni dei big non ritenuti più funzionali al progetto tecnico (il sopracitato argentino e Douglas Luiz su tutti), la Juve sta intanto perfezionando le cessioni di tutti coloro che, rientrati da esperienze in prestito, già sanno di non far parte dei programmi bianconeri.

Da Daniele Rugani a Filip Kostic, sono diversi i profili con cui fare cassa, sebbene non si parli di cifre importanti, prese singolarmente. Gli stessi gioielli dell’Under 23 – sebbene molti dei quali già venduti per un controvalore di addirittura 80 milioni un anno fa dall’allora Football Director Cristiano Giuntoli – sono in predicato di lasciare la Continassa. O a titolo temporaneo, magari con un prestito oneroso, o a titolo definitivo.

E poi c’è lui, un difensore centrale di 22 anni che nella scorsa stagione ha militato, con un minutaggio davvero irrisorio, con la maglia del Feyenoord nell’ultima stagione.

Facundo Gonzalez resta in Serie A: fissato il prezzo d’uscita

Legato al club bianconero da un contratto ormai arrivato quasi alla sua scadenza naturale (30 giugno 2026), Facundo Gonzalez ha già manifestato la legittima volontà di giocare molti più minuti rispetto ai pochissimi (269 in tutte le competizioni) accumulati nell’ultima stagione.

L’occasione giusta potrebbe arrivare dal Genoa, che ha anche la necessità di sostituire nel ruolo l’ottimo Mattia Bani, passato all’ambizioso Palermo di Filippo Inzaghi.

Nonostante la vicinanza della deadline contrattuale e dopo un 2024/25 passato quasi interamente a scaldare la fredda panchina del club olandese, il sudamericano ha conservato parte della sua valutazione di mercato di qualche tempo fa.

Se il Grifone sarà disposto a mettere sul piatto 5 milioni, la dirigenza bianconera accompagnerebbe volentieri all’uscita l’uruguaiano, che così tornerebbe a calcare i campi della Serie A con un ruolo presumibilmente più da protagonista di quello rivestito in Eredivisie nell’ultima deludente annata calcistica.