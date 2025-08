Decisione di Novak Djokovic che sta già facendo discutere in tutto il circuito tennistico. Irremovibile la presa di posizione del serbo.

In questi giorni si è tornato a parlare con insistenza del futuro di Novak Djokovic. L’ex numero uno del tennis mondiale ha allontanato spesso le voci riguardanti un possibile ritiro dall’attività agonistica, visto che lo stesso fuoriclasse ha fatto intendere di essere ancora motivato e pronto a mettersi in gioco.

Lo ha dimostrato a Wimbledon, giocando un grande torneo, fermatosi soltanto in semifinale contro lo strapotere di Jannik Sinner. Ma come già evidenziato, Djokovic non potrà garantire la propria presenza in tutti i maggiori impegni del calendario. Centellinerà le sue apparizioni, scegliendo scrupolosamente a quali eventi partecipare, ovviamente cercando di privilegiare i tornei del Grande Slam.

Proprio per questo motivo Djokovic ha annunciato il suo forfait, quasi last-minute, al torneo Master 1000 di Cincinnati. Nole sarebbe dovuto essere uno dei grandi nomi presenti, invece assieme al proprio staff ha deciso di non partecipare alla manifestazione in Ohio, puntando direttamente gli US Open di fine agosto, senza però prepararsi sul cemento americano.

Djokovic cancella gli Open di Belgrado: il torneo ATP 250 si sposta in un’altra sede

Non bastasse la delusione di non vedere Djokovic a Cincinnati nei prossimi giorni, i tifosi del campione serbo sono rimasti sorpresi e spiazzati anche da un’altra decisione ufficiale. Ovvero lo spostamento del torneo ATP 250 di Belgrado, una manifestazione voluta e patrocinata dallo stesso Novak.

Gli Open di Belgrado sono stati inseriti nel calendario ATP dal 2021, organizzati dalla famiglia di Djokovic e divenuti appuntamento ìdi fine stagione, visto che si svolgono nella capitale serba a novembre. L’ultima edizione è stata vinta dal canadese Shapovalov, ma a sorpresa quest’anno il torneo non si terrà.

O meglio, Djokovic e gli organizzatori hanno deciso di non far svolgere gli Open a Belgrado, bensì di cambiare sede, rimodulando lo stesso tipo di evento in un’altra città europea. Sarà Atene ad ospitare l’ATP 250 di inizio novembre, segnando il ritorno del grande tennis in Grecia.

Questo il comunicato ufficiale degli organizzatori: “Nonostante la grande dedizione e l’impegno profuso, le condizioni per lo svolgimento del torneo nell’orario e nel formato previsti non sono state garantite, quindi si è deciso di non tenere l’edizione di quest’anno del torneo. L’organizzazione rimane impegnata nello sviluppo del tennis in Serbia e continuerà a lavorare per creare le condizioni per i tornei professionali che si terranno nuovamente a Belgrado in futuro”.

Non sono stati resi noti i motivi di questo spostamento, anche se dalla Serbia fanno sapere che hanno avuto un ruolo chiave le frizioni tra Djokovic ed il Governo di Vucic, vista la presa di posizione del tennista a favore delle proteste studentesche.