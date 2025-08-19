Situazione molto delicata per il Napoli dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. L’attaccante belga rischia un lungo stop.

Tegola davvero dura da digerire per il Napoli. I campioni d’Italia in carica, durante la preparazione estiva in vista del nuovo campionato, hanno perso Romelu Lukaku per infortunio. Il bomber e terminare offensivo principale della squadra di Antonio Conte è incappato in un classico stop muscolare.

Il tutto è accaduto nell’ultimo test estivo contro l’Olympiacos. Lukaku in questa occasione si è accasciato dopo un tentativo di tiro con il piede sinistro, accusando un forte dolore alla coscia. Subito allarme in casa Napoli, con gli azzurri che hanno acquistato Lorenzo Lucca come alternativa di livello in attacco, ma che rischiano di restare per un bel lasso di tempo senza il proprio numero 9.

L’esito degli esami strumentali ha confermato la gravità e la delicatezza dell’infortunio. Si è trattato di una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra, come annunciato dal Napoli stesso tramite comunicato. Lukaku sarà dunque obbligato a restare fuori per un lungo lasso di tempo. Ma andiamo a vedere con maggiore chiarezza di che tipo di infortunio si tratta nello specifico.

Stop Lukaku, il dottor Capua fa chiarezza: “La situazione non è per niente bella”

A parlare della lesione subita da Lukaku c’ha pensato il dottor Pino Capua, specialista in Medicina dello sport e presidente della commissione antidoping della FIGC. Insomma, un parere assolutamente esimio e competente, che però non ha lanciato notizie esaltanti per i tifosi del Napoli.

Intervenuto a TMW Radio, il dott. Capua ha sintetizzato così l’entità dell’infortunio: “La situazione non è bella per niente, significa almeno strappo. Consulenza chirurgica significa che si vuole suturare il danno, è una situazione tra le peggiori che possono capitare. Il retto femorale è un muscolo fondamentale per il giocatore, sia in presenza di intervento sia in caso di terapia conservativa non rientrerà prima di tre mesi. Dal punto di vista muscolare è una delle situazioni peggiori che potessero succedere”.

Dunque un guaio muscolare delicato e abbastanza grave, soprattutto per un calciatore come Lukaku che ha superato i 30 anni ed ha una consistenza fisica non di poco conto. Confermati i 3 mesi di stop certi per il calciatore belga, che dunque dovrà saltare tutta la prima fase del campionato 2025/2026.

Le parole di Capua non fanno altro che confermare l’esigenza per il Napoli di trovare sul mercato una nuova alternativa a Lukaku, un centravanti che possa (assieme a Lucca) ricoprire il ruolo di prima punta in attesa del ritorno di Big Rom. Vedremo quale colpo il d.s. Manna si inventerà entro fine agosto.