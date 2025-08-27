Grande ritorno in campo per Christian Eriksen. Il fantasista danese non vuole fermarsi ed è pronto a firmare per il nuovo club.

Passare per gli inferi e poi ritornare, come se nulla fosse accaduto. È ciò che il destino ha riservato a Christian Eriksen, uno dei fantasisti più forti e talentuosi dell’ultima generazione calcistica in Europa. Un fuoriclasse di livello internazionale, che ha vissuto un momento davvero scioccante nel 2021.

Impossibile dimenticare lo shock per il malore improvviso che colse Eriksen durante i Campionati Europei, nella gara Danimarca-Finlandia. L’allora calciatore dell’Inter si accasciò al suolo per un arresto cardiaco, ma grazie al pronto intervento dei suoi compagni di squadra (tra cui Simon Kjaer) e dei sanitari riuscì a riprendersi. Ma da quel momento è costantemente sotto controllo, avendo installato un defibrillatore sottocutaneo.

Eriksen ha ripreso l’attività agonistica senza troppi problemi, ma per il regolamento ferreo della FIGC non può giocare in Italia, visto che le normative prevedono la mancanza di idoneità sportiva per atleti che soffrono di anomalie cardiache di questo tipo. Nelle ultime stagioni il danese è tornato a giocare in Premier League, prima con il Brentford e poi con il Manchester United. Oggi però è svincolato e dovrà decidere come continuare la carriera.

Eriksen trova squadra: l’ex Inter ripartirà dall’Everton

Nelle ultime ore pare che Christian Eriksen abbia finalmente trovato una nuova squadra da cui ripartire. Lasciati alle spalle gli ultimi anni poco brillanti a Manchester, sembrava che il centrocampista classe ’92 dovesse lasciare la Premier League e terminare la carriera in qualche campionato ‘minore’, magari tornando a giocare in patria.

Invece molto probabilmente sarà di nuovo la Premier ad accoglierlo. Eriksen è in parola con l’Everton, il club di Liverpool guidato dalla famiglia Friedkin, ovvero gli stessi proprietari della Roma. Il calciatore danese starebbe vagliando la proposta insieme ai suoi agenti, ma pare assolutamente propenso ad accettare, vista l’importanza di questo club.

L’Everton, allenato dal rientrante David Moyes, ha voglia di completare la batteria di trequartisti, dopo gli arrivi di Dewsbury-Hall dal Chelsea e di Jack Grealish dal Manchester City. L’ipotesi Eriksen donerebbe esperienza, maturità e classe al gioco dei Toffees, che hanno cominciato più che discretamente la stagione.

Un gran peccato che per via del regolamento restrittivo in Italia un calciatore come Eriksen non possa giocare in Serie A. Il suo talento avrebbe fatto comodo a diverse squadre nostrane. La stessa sorte toccherà probabilmente anche ad Edoardo Bove, centrocampista ex Fiorentina e Roma, anche lui alle prese con lievi disfunzioni cardiache e costretto ad emigrare all’estero se vorrà continuare a giocare.