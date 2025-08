7 euro al giorno per una vacanza da sogno in un paradiso di spiaggia bianca e mare turchese: ecco dove è possibile.

C’è chi è già partito per le vacanze e chi invece non ha ancora prenotato da nessuna parte. Ma se si vuole vivere una vacanza da sogno in un paradiso di spiaggia bianca e mare turchese, si può prenotare in questa località da sogno.

Con soli 7 euro al giorno sarà possibile divertirsi e rilassarsi in uno scenario mozzafiato. Ecco dove andare quest’estate spendendo pochissimo.

Vacanza da sogno a 7 euro al giorno

Può sembrare incredibile ma con 7 euro al giorno si può vivere una vacanza da sogno quest’estate in uno scenario da sogno con spiaggia bianca e mare turchese. Non serve prendere un volo per l’altra parte del mondo ma mantenersi molto vicino casa.

Sì, perché in Albania ci sono delle destinazioni pazzesche che meritano di essere conosciute. La riviera albanese, che si trova nell’estremo sud dell’Albania, affacciata sul Mar Ionio, si estende per circa 100 km da Valona (Vlorë) a Saranda. Qui si trovano spiagge di sabbia bianca e mare turchese in cui rilassarsi e divertirsi in coppia, con gli amici o con la famiglia.

Il mare è bellissimo come quello delle rinomate isole greche ma senza lo stesso caos. Le spiagge più belle dell’Albania nella cost sud sono quelle di Ksamil, Dhermi, Himara, Jale, Gjipe Beach, Porto Palermo e Borsh. Chi invece si trova nella Capitale Tirana, può raggiungere il mare vicino che è comunque molto bello. A meno di 40 km si trova la spiaggia di Durazzo, poi ci sono Golem e Mali i Robit e Lalëzi Bay, a nord di Durazzo.

Da Tirana si può raggiungere anche la rinomata Saranda, sia in auto, che in bus o in traghetto. Non mancano anche transfer privati o taxi, ideali soprattutto per gli spostamenti di famiglie o gruppi numerosi. Il bello di queste località incantevoli dell’Albania con spiaggia bianca e mare turchese è che una vacanza qui è all’insegna della bellezza ma anche dell’economicità.

Si pensi ad esempio che a Ksamil nel 2024 il costo medio per un ombrellone e due lettini a Ksamil variava tra i 10 e i 20 euro al giorno nei lidi più attrezzati e in posizione centrale. Nelle calette meno frequentate o nei lidi meno turistici, il prezzo si aggirava intorno ai 7-8 euro. In molte spiagge è possibile anche stare fuori dal lido e stendere il proprio telo gratuitamente. Insomma, chi sogna un’estate indimenticabile deve andare in Albania: si spende poco ma ci si diverte alla grande.