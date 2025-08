Inizia la seconda fase del ritiro della Roma di Gasperini. La società giallorossa ha confermato la location: un posto scelto da De Rossi lo scorso anno, dove i giocatori non erano contenti di andare. Eppure anche quest’anno i calciatori giallorossi sono nella Coverciano inglese, dove si allena la Nazionale dell’Inghilterra. Una location di tutto rispetto dopo la prima fase di ritiro iniziata il 13 luglio e terminata nei giorni scorsi. Le prime amichevoli hanno dato già delle risposte a Gasperini, ma da qui in avanti il nuovo allenatore vuole perfezionare gli automatismi sul piano tattico. Oggi inizia la seconda fase al St George’s Park National Football Center di Burton Upon Trent.

Gli allenamenti si preannunciano più duri di quelli dello scorso anno, il campo sarà blindato. Gasperini entra 5 minuti prima dei calciatori per preparare sul campo tutti gli strumenti utili all’allenamento, poi possono entrare i suoi ragazzi. Ci sarà pochissimo spazio per giornalisti e tifosi, Gasperini vuole lavorare nella massima riservatezza possibile. Vedremo allora la nuova Roma nelle apparizioni pubbliche previste durante questa settimana, contro Everton e Aston Villa.