Il DS giallorosso è volato in Inghilterra per un affare coi Reds: sul piatto il laterale sinistro, da scambiare col gioiello di casa

Nella convincente vittoria all’esordio in campionato, ottenuta contro un Bologna che ha pagato a caro prezzo la grave disattenzione difensiva che ha causato il gol partita del brasiliano Wesley, sono emerse già con sufficiente chiarezza alcune delle idee portate avanti da mister Gasperini nel suo lavoro a Roma.

Innanzitutto le gerarchie in attacco: Evan Ferguson, a cui è mancato solo il gol all’interno di una prestazione convincente, è davanti ad Artem Dovbyk nelle gerarchie del tecnico.

Per quello che riguarda il settore di centrocampo poi, ha un po’ sorpreso l’iniziale panchina per Neil El Aynaoui, uno dei nuovi arrivati, regolarmente schierato titolare da Gasp nelle precedenti uscite amichevoli.

Sempre sulla linea mediana, impossibile non aver notato il mancato ingresso in campo di Niccolò Pisilli, punta di diamante del vivaio giallorosso, partito anch’egli dalla panchina ma, a differenza dell’ex Lens, non sceso in campo neppure nella ripresa.

Già sostituito da Manu Koné all’intervallo dell’ultima gara amichevole disputata (quella contro i sauditi del Neom), il centrocampista giallorosso non sembra avere un gran feeling – quanto meno dal punto di vista tecnico e del rispondere alle richieste tattiche di Gasperini – col tecnico di Grugliasco.

Dopo aver rinnovato il suo accordo contrattuale con la Roma lo scorso 23 febbraio (il romano si è legato ai colori giallorossi fino al 30 giugno del 2029 con un sostanziale aumento del precedente ingaggio), il calciatore aveva già trovato relativamente poco spazio con Ranieri.

Roma su Tsimikas, il Liverpool vuole il gioiello in cambio

La situazione non sembra migliorare sotto la guida del mister piemontese, che evidentemente non lo ritiene pedina fondamentale nel suo scacchiere tattico. Come se non bastasse, ecco una sirena di mercato che potrebbe far vacillare la stessa dirigenza capitolina.

Approfittando del forte interesse mostrato dal DS Massara (che ovviamente agisce per conto del suo allenatore) per Konstantinos Tsimikas, il 29enne terzino sinistro greco del Liverpool, la dirigenza dei Campioni d’Inghilterra ha in mente uno scambio che avrebbe del clamoroso.

Gli inglesi hanno innanzitutto chiuso al prestito per il proprio giocatore: si parlerebbe solo di un trasferimento a titolo definitivo. O di uno scambio, al limite. E qui si innesta il rinnovato interesse che i Reds avevano già esplicitato per Niccolò Pisilli, possibile pedina dell’affare che porterebbe l’ellenico (che evidentemente prenderebbe il posto di Angeliño in campo) a Roma, e il nazionale Under 21 sulle rive del Mersey.

Al momento non si conosce la posizione di Massara, che comunque è volato di persona nel Regno Unito, sulla proposta dei britannici. Indubbiamente, se dovesse arrivare l’ok allo scambio, l’ex braccio destro di Paolo Maldini al Milan si assumerebbe una responsabilità non di poco conto di fronte alla piazza…