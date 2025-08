Con soli 2,90 euro si potrà acquistare da Leroy Merlin un prodotto per non avere più nemici in casa. Ecco di quale si tratta.

Chiunque abbia la passione per il fai da te e i lavori in casa ha come punto di riferimento i punti vendita Leroy Merlin, dove poter trovare anche tutto per il bricolage ma anche vernici, rubinetti, sanitari, mobili per il bagno e soluzioni per il giardino e gli spazi all’aperto.

Attualmente è in vendita a soli 2,90 euro il prodotto da avere in casa perché permetterà di non avere più nemici nella propria abitazione. Ecco di quale si tratta e perché sta andando a ruba.

Il prodotto di Leroy Merlin a 2,90 euro per non avere nemici in casa

Chiunque abbia uno spazio all’aperto in casa, come un giardino, un terrazzo o un balcone, sa quanto è piacevole passarci del tempo quando fa caldo, magari per abbronzarsi, leggere un libro o pranzare o cenare con amici e parenti.

Purtroppo però qui si possono trovare degli ospiti indesiderati che possono arrivare anche dentro casa. Per liberarsi di tutti questi nemici nella propria abitazione si può acquistare da Leroy Merlin un oggetto imperdibile che costa solo 2,90 euro. Si tratta del Zampirone a spirale per zanzare VAPE.

Le spirali insetticide proteggono dalle zanzare comuni e tigre in luoghi aperti e semi-aperti come terrazzi, imbarcazioni, giardini, luoghi di campeggio e così via. Ogni spirale agisce immediatamente dopo l’accensione e non si spegne con la brezza: brucia per 8 ore. Ogni confezione presenta 10 spirali per tenere lontane le zanzare dalla propria casa, agendo immediatamente.

Il gusto è alla citronella, una pianta che per noi ha un odore gradevole ma non per questi fastidiosi insetti. Queste infatti sono attratti da noi esseri umani ma i prodotti a base di citronella, nella combustione emettono anidride carbonica, indirizzando le zanzare verso la candela e non verso la pelle umana. Dunque si può dire che questo prodotto in vendita da Leroy Merlin ad un prezzo piccolissimo permetterà di tenere lontani questi nemici dalla propria casa.

Bastano 2,90 euro per comprare diversi zampironi che si possono usare fuori casa per tenere lontane le zanzare dalla propria abitazione. Un pacco contiene 10 zampironi che durano circa 80 ore, quindi per diversi giorni si avrà una bella protezione da questi nemici molto fastidiosi presenti soprattutto in estate.