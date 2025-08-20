Incredibile ma vero: la Juventus si inserisce su Ademola Lookman e rischia di beffare in maniera clamorosa i rivali interisti.

Ademola Lookman è sicuramente il nome più gettonato sul mercato estivo. L’attaccante nigeriano dell’Atalanta è stato protagonista per settimane di un vero e proprio intrigo, con l’Inter che ha spinto in maniera ossessiva per acquistare il calciatore e rifinire al meglio il proprio reparto offensivo.

Si è scatenata però una diatriba piuttosto particolare: l’Atalanta ha rifiutato ogni proposta dell’Inter per Lookman, mentre il calciatore si è impuntato, decidendo di non partecipare agli allenamenti della squadra e auto-sospendendosi dalla rosa di Ivan Juric. Una bella gatta da pelare, che secondo molti si sarebbe risolta con l’ok all’offerta nerazzurra, un po’ come accaduto tra Koopmeiners e la Juventus un anno fa.

Negli ultimi giorni Lookman è tornato a presentarsi a Zingonia, ma il suo club d’appartenenza gli ha riservato solo sessioni d’allenamento differenziate e lontane dal gruppo. Ciò significa che le possibilità di una partenza del numero 10 atalantino sono ancora alte; ma quello che si sta prospettando avrebbe del clamoroso, con l’inserimento proprio della Juve.

Fratini è sicuro: “La Juventus si è inserita per Lookman, pesano i buoni rapporti con l’Atalanta”

Le ultime indiscrezioni di mercato parlano di un clamoroso tentativo della Juventus per Ademola Lookman. I bianconeri da tempo cercano un esterno d’attacco da inserire in rosa, soprattutto se dovessero riuscire a cedere Nico Gonzalez nei prossimi giorni. Il nigeriano può diventare un nome caldo delle ultime settimane estive.

A confermare il tutto c’ha pensato il talent-scout Michele Fratini, intervenuto a Radio Bianconera, il quale ha fatto il punto della situazione così: “La Juve prenderà sicuramente Kolo Muani, ma a parte il francese c’è un altro calciatore nel mirino, Lookman. E’ saltato il suo passaggio all’Inter e occhio ai bianconeri, anche per i buoni rapporti con la stessa società bergamasca, dai tempi di Scirea fino ad oggi. Dunque gli ultimi giorni di mercato saranno molto interessanti. Il club torinese farà uscite importanti, incasserà tra i 70 e gli 80 milioni e potrà puntare al calciatore dell’Atalanta, magari anche inserendo qualche contropartita tecnica, visto che ha elementi in grado di rinforzare la Dea”.

Insomma, Fratini è convinto che l’affare si possa fare. La Juve ha un ottimo feeling con l’Atalanta a livello societario e potrebbe riuscire ad accontentare le richieste degli orobici sul mercato. Si prospetta invece una beffa incredibile per l’Inter, che dopo aver corteggiato e convinto Lookman per settimane, rischia ora di vederlo giocare con la maglia dei rivali storici.