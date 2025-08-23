Clamoroso intreccio di mercato tra rossoneri e bianconeri: il big potrebbe cambiare maglia proprio sul gong della sessione estiva di scambi

Ancora dialoganti (i meneghini non hanno ancora perso le speranze di poter strappare, magari con un ulteriore sconto, Dusan Vlahovic al club rivale) sul mercato, nonché presumibili concorrenti reciproche nella lotta Scudetto dell’ormai imminente nuova stagione, Juve e Milan sono legate a doppio filo dall’approdo di Massimiliano Allegri sulla panchina del Diavolo.

Dopo aver portato il Tricolore sulla sponda rossonera di Milano nel 2011, il tecnico livornese ha successivamente legato la sua figura al club piemontese, portando in dote cinque Scudetti consecutivi prima di salutare la Continassa.

Tornato per un’esperienza che non ha rispettato le attese per l’apertura di un nuovo incredibile ciclo di successi, l’allenatore toscano, dopo il clamoroso esonero del maggio 2024 con la Coppa Italia appena messa in tasca, è rimasto fermo un anno. Salvo poi fare ritorno laddove ha iniziato a costruire la sua fama di tecnico vincente.

Appena sbarcato a Milanello, l’allievo prediletto di Giovanni Galeone ha subito lasciato intendere di voler con sé un calciatore rientrato dal prestito che la società stava pensando di cedere. Anche perché le offerte, sul prezioso jolly a tutto campo, non sono mai mancate. Soprattutto dal club che tanto ha potuto apprezzarlo nell’ultima stagione in prestito.

Juve-Saelemaekers, si può: prezzo già stabilito

Ad ogni modo, nella fasi finali di questa sessione di scambi (che già ha prodotto non pochi colpi di scena), tutto sembra possibile. Anche che il club di Via Aldo Rossi, tentato da un’offerta economica importante, possa cedere Alexis Saelemaekers ad una rivale diretta nella lotta al Tricolore.

La nuova Juventus del DG Damien Comolli sta ancora aspettando che quanto meno due degli esuberi tecnici messi sul mercato possano essere ceduti in vista di un rinnovato budget da utilizzare poi per gli ultimi botti di mercato.

Lo stesso Vlahovic, Douglas Luiz e Nico Gonzalez sono sempre in attesa di sistemazione: la dirigenza bianconera sta aspettando di raccogliere i proventi delle loro partenze per portare l’assalto ad un esterno offensivo importante.

Nel mirino, come obiettivi prioritari, ci sono Edon Zhegrova, fantasista del Lille e già ex compagno di squadra del neo arrivato Jonathan David, e Nahuel Molina, esterno dell’Atletico Madrid che però ha caratteristiche più difensive rispetto al kosovaro.

E anche rispetto a Saelemaekers, il nuovo sogno proibito della ‘Vecchia Signora‘. Il giocatore belga, ritenuto importante ma forse non fondamentale dal tecnico livornese, potrebbe verosimilmente passare alla Juve per una cifra vicina ai 28 milioni di euro.

Più di quanto nessuno abbia offerto – nemmeno dalla Premier – per l’ex Bologna e Roma, per il quale alcuni club inglesi, dalla scorsa primavera, avevano messo sul piatto 25 milioni.