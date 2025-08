È in arrivo una bomba a villa Guarnieri: dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 si sa che accadrà qualcosa di sconvolgente ad Adelaide.

Mancano poche settimane alla messa in onda degli attesissimi episodi de Il Paradiso delle Signore 10. Dopo la chiusura del nono capitolo con alcune faccende in sospeso, a settembre riprenderanno i nuovi episodi e non si escludono anche questa volta tanti colpi di scena. Dalle anticipazioni, infatti, si sa che alcuni personaggi lasceranno la serie ed altri invece entreranno nel cast, pronti a rivoluzionare la trama.

Non solo ma a villa Guarnieri è in arrivo “una bomba” e riguarderebbe una protagonista amatissima, la contessa Adelaide di Sant’Erasmo. Ecco cosa le accadrà.

Cosa accadrà ad Adelaide dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10 si sa che è in arrivo una bomba che travolgerà la contessa Adelaide. I telespettatori potrebbero non essere pronti, dopo che alla fine della nona stagione sembrava che fra la contessa e Marcello procedesse tutto bene e, anzi, i due avevano deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole.

In realtà nella stagione 10 Adelaide, interpretata da Vanessa Gravina, è pronta a vivere una nuova passione. Da un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, pare che la Sant’Erasmo si innamorerà di un nuovo personaggio della serie, vale a dire Fulvio Rinaldi, un’ex imprenditore diventato magazziniere, interpretato da Simone Montedoro (volto noto al pubblico perché ha recitato per anni in Don Matteo).

Sembra che la contessa di Sant’Erasmo vedrà appunto in Fulvio “un nuovo amore dopo la scelta di Marcello di partire per Bologna con Rosa, tornata in città con nuove energie e pronta a riaccendere tensioni”. La stessa Vanessa Gravina, in un’intervista a La Vita In Diretta aveva detto: “Anche quest’anno ne vedremo delle belle; il mio personaggio inizia la stagione in un clima di leggerezza ma poi…Diciamo che dopo una giornata di sole arriva la tempesta”.

Intanto la contessa continuerà a condividere con Umberto Guarnieri il segreto della paternità di Odile e prima o poi questa confessione andrà fatta alla ragazza, che continuerà a provare un certo interesse per Matteo Portelli. Insomma, la bomba è in arrivo a villa Guarnieri e non resta che attendere la messa in onda degli episodi per capire come l’amore travolgerà nuovamente la contessa Adelaide.