Gino Strada durante un’intervista lanciò un messaggio diretto e senza fronzoli: l’unico antidoto alla guerra è la costruzione dei diritti umani.

Costruire diritti

Il fondatore di Emergency è sempre stato chiaro su questo: “Se non cominciamo a costruire i diritti, non ci possiamo aspettare un mondo senza guerra. E nemmeno un mondo giusto”.

Non si accontenta di una visione idealistica della pace. Per lui, la guerra non è qualcosa che si può migliorare o rendere più ‘umana’. La si può solo abolire. E in questo richiama anche il pensiero di Einstein che sosteneva che la guerra non è controllabile, ma solo eliminabile.

Il lascito di Strada ci invita a fare l’unico lavoro che conta: costruire diritti, praticarli ogni giorno.