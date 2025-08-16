Salta un accordo arrivato ai dettagli. Koné resta alla Roma, non andrà ad infoltire il centrocampo dell’Inter. Nonostante le settimane di trattativa, l’affare salta. I motivi li racconta in esclusiva a Radio Radio Lo Sport il direttore Ilario Di Giovambattista: “Sarebbe arrivato Frendrup al posto di Koné. La piazza ha bloccato tutto, Inter e Roma erano vicinissimme ad un accordo intorno ai 50 milioni. Gasperini lo ritiene forte ma funzionale al 50% al suo gioco.

C’è stato questo innamoramento senza senso di una parte dei tifosi romanisti per Konè. Gasperini vuole realizzare un progetto tecnico, anche in fretta, vorrebbe tentare di vincere qualcosa. La Roma è legata a un financial fair play e deve cedere per poi migliorarsi. Con i soldi della cessione del centrocampista francese si poteva arrivare a più profili utili al gioco del nuovo allenatore. Se potesse la società farebbe a meno anche di Dybala e Pellegrini. Per Bailey è fatta, arriva tra lunedì e martedì”.

Enrico Camelio aggiunge qualche dettaglio alla ricostruzione del direttore: “La trattativa andava avanti da giorni, anzi da più di una settimana. Gasperini sapeva tutto. Non si muove niente senza il placet di Gasperini. La piazza ha influito, per Gasperini sarebbe meglio avere nuovi acquisti più Koné, ma questa cosa non sarà possibile. A Gasperini il centrocampista giallorosso piace, ma tatticamente è anarchico e con i soldi della cessione potevi intervenire in altri ruoli più funzionali”