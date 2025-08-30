Lutto dolorosissimo per un importante club della nostra Serie A. Arriva il cordoglio della società e del presidente stesso.

È sempre una sensazione grave e devastante quando si viene a sapere della scomparsa di qualche personaggio amato ed apprezzato, magari legato al mondo dello sport. Situazioni delicate e tristi che non possono passare in secondo piano, che hanno il diritto di avere la priorità su tutto, anche sulle competizioni e gli eventi sportivi in programma.

Lo sa bene la Lazio, uno dei club più importanti della nostra Serie A. Nelle ultime ore la società biancoceleste ha dovuto annunciare e confermare sui propri canali la morte di una persona molto legata affettivamente alla squadra capitolina. Una brutta notizia che ha infuso tanta tristezza e commozione dalle parti di Formello.

In casa Lazio in queste settimane la situazione è già pesante dal punto di vista sportivo. Infatti i biancocelesti hanno avuto il mercato bloccato per tutta l’estate, per colpa delle gravose situazioni interne legate all’indice di liquidirà. Senza parlare del debutto negativo contro il Como e la sconfitta 2-0 netta per gli uomini di Sarri. Non bastasse tutto ciò, è arrivata anche quest’ultima notizia luttuosa.

Lazio, il cordoglio per la scomparsa di Giovanni Imerti, papà del capo della segreteria di Lotito

Il club, nella figura del presidente Claudio Lotito, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Giovanni Imerti. Un nome che forse non dirà moltissimo ai tifosi di altre squadre, ma si trattava del papà di una delle figure più rilevanti all’interno del centro sportivo di Formello.

L’uomo era il padre di Patrizia Imerti, ovvero la donna a capo della Segreteria del Presidente biancoceleste. Una figura centrale nella gestione e nella comunicazione del club, molto legata ovviamente a Lotito. Questo il messaggio accorato della Lazio per il lutto interno.

“La S.S. Lazio, il suo Presidente Claudio Lotito, l’intera squadra, lo staff tecnico, dirigenziale e l’Ufficio Comunicazione si stringono con affetto alla Dott.ssa Patrizia Imerti, Capo Segreteria del Presidente, per la scomparsa del caro papà Giovanni. In questo momento di profondo dolore, il Club esprime le più sentite condoglianze a Patrizia e ai suoi familiari, partecipando con commozione al loro lutto”.

Di origini calabresi, Giovanni Imerti era personaggio riconosciuto per aver sempre cercato di portare l’orgoglio della propria regione in giro per l’Italia. L’uomo fondò nel 1981 il Circolo Culturale Calabrese nella lontana Lombardia, con lo scopo di aggregare calabresi di diverse province, fare inclusione, e soprattutto far conoscere una regione poco nota e spesso sottovalutata.