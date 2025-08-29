A volte capita di trovare calciatori che partono un po’ in sordina e poi si prendono la scena con naturalezza. Nel nostro campionato un nome nuovo sta accendendo curiosità sul suo conto, e i numeri iniziano a dargli ragione

Succede ogni anno. Ci sono dei talenti un po’ “parcheggiati” nel nostro campionato che hanno bisogno solo dell’ambiente giusto per crescere tranquilli e poi esplodere come una stella nel firmamento del nostro calcio.

Chi segue con attenzione il campionato può individuarli agevolmente e predire un exploit che poi, molto spesso, si verifica. Certo, in alcuni casi il nostro eroe non mantiene le premesse, ma il caso in questione può dirsi un “investimento” sicuro visto che qualcosina l’ha già fatto vedere lo scorso anno.

Nella scorsa stagione è partito un po’ in sordina, ha guardato i compagni dalla panchina per quasi tutto il girone d’andata: 2 presenze nelle prime 15 di campionato. Poi però è sceso in campo e non l’ha fermato più nessuno. Dalla 16ma in poi Arthur Atta ha collezionato ben 21 presenze con la maglia dell’Udinese, scendendo in campo praticamente in ogni partita.

Un talento, quello di Atta, che sta sbocciando piano piano ma che quest’anno è chiamato alla definitiva consacrazione. Lo scorso anno era in prestito dal Metz con diritto di riscatto a 8 milioni di euro e il fatto che l’Udinese abbia voluto spendere una cifra così importante per blindarlo a titolo definitivo la dice lunga su quanto in Friuli si creda in questo ragazzo di 22 anni.

Chi è Arthur Atta, l’astro nascente dell’Udinese

Nato il 14 gennaio 2003 a Rennes, in Francia, da una famiglia di origini beninesi, Atta è considerato da sempre una grande promessa. Cresciuto proprio nel Rennes, Runjaic ci ha messo un po’ per dargli fiducia ma poi non gliel’ha più tolta, segno che anche lui è molto soddisfatto delle sue prestazioni.

Anche perché Atta ha già strabiliato tutti con un ottimo precampionato ed è già finito sul taccuino di tanti creator di Fantacalcio, che come sappiamo spesso “vedono” i potenziali crack già da inizio stagione. Inutile dire che lo seguono già diverse big, ma questa non è una notizia quando parliamo di un calciatore così promettente.

E anche il suo esordio in questo campionato ha già lasciato abbondantemente il segno. Come si può evincere anche dalle statistiche aggiornate in tempo reale su FantaScore.it, Atta è risultato uno dei più attivi della squadra bianconera, creando tanto gioco per i compagni e risultando fondamentale nel pareggio arrivato alla prima per i friulani.

Un dato certificato anche dai numeri: Atta infatti è già in testa alla classifica dei dribbling riusciti del nostro campionato dopo la prima giornata. Sono 5, contro i 4 di Saelemaekers, Scamacca e Jimenez.

Un dato che la dice lunga su quella che è una delle skill principali di un calciatore bravissimo a creare superiorità numerica e mandare in porta i compagni, trovando spesso anche la via del gol da solo. Insomma, un talento da tenere d’occhio in questa stagione: potete scommetterci che il prossimo anno ce lo ritroveremo in una delle nostre big, se non addirittura all’estero.