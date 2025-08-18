Pecco Bagnaia ha lanciato rivelazioni tutt’altro che positive o ottimistiche riguardo al proprio futuro professionale. Ecco perché.

Nessuno si sarebbe mai aspettato una stagione motociclistica così complicata per Francesco Bagnaia. L’ex campione del mondo della MotoGP non riesce proprio ad ingranare, è finito in una sorta di loop negativo che sembra perseguitarlo ad ogni gran premio del 2025.

Tolta la vittoria ad inizio anno in Texas, Bagnaia ha rappresentato una delusione continua per la Ducati e per i suoi tifosi. L’ultimo GP, quello corso ieri in Austria, ha confermato le enormi difficoltà del torinese. Pecco ha chiuso la gara all’ottavo posto, a distanza siderale dal rivale Marc Marquez che come al solito ha vinto e dominato. Un abisso tra i due piloti del team Lenovo, che ovviamente preoccupa e fa discutere.

Dopo il flop in Austria, Bagnaia si è sfogato utilizzando parole preoccupanti e negative, anche nei confronti della sua scuderia: “Oggi si è ripetuto quanto accaduto durante il resto dell’anno. Lotto dando tutto me stesso e alla fine chiudo ottavo a 12 secondi. Sono sempre concentrato. Eppure oggi non mi sentivo a mio agio. Spero di ricevere spiegazioni. Se sto perdendo la pazienza? Decisamente…”

Bagnaia-Ducati ai ferri corti. Il pilota chiede spiegazioni, Dall’Igna replica così

Parole dure e frecciatine piuttosto chiare da parte di Pecco Bagnaia, che non riesce a capire il motivo delle enormi difficoltà riscontrate. Ieri ha ammesso di aver patito problemi con la gomma posteriore ed aver sentito la moto molto meno veloce del previsto.

Rottura in vista tra Pecco e la Ducati? Se le cose dovessero proseguire in questo modo non è da escludere nulla. Anche perché Gigi Dall’Igna, direttore tecnico della scuderia, ha fatto intendere di non riuscire a sua volta a comprendere le enormi complessità riscontrate da Bagnaia in questa stagione alla guida della GP25.

“Quando uno si aspetta di fare cose importanti, ma poi non riesce ad esprimersi al suo livello. Chiaramente Bagnaia è deluso, purtroppo va così. Forse c’è anche un aspetto psicologico, noi cerchiamo di dare a Pecco il massimo sostegno. Quando le cose iniziano ad andare male, tutto finisce per andare male ed è difficile trovare un punto dal quale ripartire”.

Dall’Igna ha parlato dunque di problemi anche a livello mentale del pilota torinese, che appare non in grado di uscire da questo faticoso trend in gara. La speranza dei ducatisti e dei tifosi di Bagnaia è di vederlo reagire al meglio nel prossimo GP d’Ungheria, previsto per la prossima settimana. Ma la situazione non sembra di semplice risoluzione.