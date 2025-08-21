L’Associazione Italiana Allenatori Calcio (Aiac), guidata da Renzo Ulivieri, ha chiesto ufficialmente la sospensione di Israele da tutte le competizioni calcistiche internazionali. Lo riporta l’agenzia ANSA, che conferma l’invio di una lettera al presidente della Figc, Gabriele Gravina, per sollecitare un intervento presso Uefa e Fifa.

Nella lettera, firmata dall’intero direttivo, l’Aiac esprime profonda preoccupazione per la guerra in corso contro la popolazione di Gaza e le sue gravi conseguenze umanitarie. Da qui la richiesta di una sospensione temporanea di Israele, come segnale chiaro di condanna e responsabilità da parte del mondo del calcio.

La presa di posizione arriva in vista delle prossime qualificazioni ai Mondiali, nelle quali l’Italia è attesa a sfidare proprio Israele tra settembre e ottobre. Un’occasione (secondo gli allenatori) per trasformare una semplice partita in un gesto politico e morale.

il commento di Ilario Di Giovambattista con la squadra di Radio Radio Lo Sport.