Beffa per la Juventus sul mercato. Il Porto fa sul serio per questo calciatore e ha proposto ben 26 milioni di euro per il cartellino.

Cosa manca alla Juventus di Igor Tudor per guadagnarsi l’etichetta di squadra in lotta per il titolo? Forse ancora qualche tassello, magari un paio di calciatori di esperienza internazionale che possano consentire al tecnico croato di avere a disposizione una rosa realmente completa.

In questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, i dirigenti della Juve stanno cercando di accontentare allenatore e tifoseria. Nel mirino c’è sicuramente l’arrivo di un paio di calciatori offensivi, in particolare sulla trequarti. Il tutto però è legato alle cessioni: in uscita ci sono il giovane terzino Nicolò Savona, che sembra molto vicino al Nottingham Forest, e l’esterno d’attacco Nico Gonzalez che è finito nel mirino dell’Atletico Madrid. Mentre è ancora tutta da valutare la situazione di Dusan Vlahovic.

Non è da escludere che la Juventus possa fare qualcosa anche in difesa negli ultimi giorni di agosto. Tudor apprezzerebbe molto un ricambio in più nel reparto dei centrali. Uno dei possibili obiettivi arriverebbe dalla Premier League, un difensore che piace da tempo e che è divenuto ormai una riserva nel suo club d’appartenenza. Ma la concorrenza si è fatta di recente spietata.

Juve, rischia di sfumare l’assalto a Kiwior: il polacco è ad un passo dal Porto

La Juventus è da tempo sulle tracce di Jakub Kiwor, difensore polacco dell’Arsenal con una proficua esperienza alle spalle in Serie A. Infatti questo calciatore si è fatto conoscere a livello europeo grazie all’avventura nello Spezia, dove è maturato e ha raggiunto la maglia da titolare della sua Nazionale.

Già a gennaio scorso la Juve avrebbe voluto prelevare Kiwior in prestito, visto che il classe 2000 non aveva molto spazio con i Gunners. L’occasione si è ripresentata in estate, ma i bianconeri hanno faticato ad affondare il colpo, anche per via dei troppi esuberi presenti nella propria rosa. Ora però sembra troppo tardi per provarci.

Infatti, come riportato dal cronista esperto di mercato Fabrizio Romano, il Porto è ampiamente in pole per acquistare Kiwior a titolo definitivo. La squadra lusitana ha formulato un’offerta da 26 milioni di euro all’Arsenal per accaparrarsi l’ex Spezia. Una proposta allettante sulla quale gli inglesi stanno ragionando.

Kiwior sembra propenso ad accettare questo trasferimento, visto che a Londra sa di non avere molto spazio. Infatti l’Arsenal sta per chiudere l’acquisto del difensore Paulo Hincapié del Bayer Leverkusen, che ha le stesse caratteristiche tecnico-tattiche del polacco. La Juve osserva la situazione, ma ad oggi è difficile che possa inserirsi nell’affare Kiwior.