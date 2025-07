Gli utenti abituati ad usare WhatsApp tutti i giorni rimarranno sconvolti dall’ultimo aggiornamento che stravolge tutto.

WhatsApp è un’app molto usata e scaricata ogni giorno e che permette di chattare con amici e parenti, lontani e vicini, in tempo reale ma anche di scambiare foto, video, audio, note audio, note video e documenti. Insomma, è davvero insostituibile per molti.

Periodicamente poi vengono fatti degli aggiornamenti per migliorare l’esperienza degli utenti e la sicurezza ma l’ultimo aggiornamento stravolge tutto. Chi è abituato ad usare ogni giorno questa app, potrebbe notare delle differenze. Ecco cosa accadrà.

Cosa accadrà dopo l’ultimo aggiornamento di WhatsApp

WhatsApp è l’app di messaggistica istantanea più usata al mondo per scambiare messaggi, foto, video, audio, note audio e note video, e che non solo si può usare sul proprio smartphone ma anche su altre piattaforme tramite i browser e poi tramite applicazioni native per quello specifico prodotto, ad esempio anche finalmente su iPad.

Tuttavia, con l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp Windows, ci sono alcune novità che gli utenti hanno notato subito, come ad esempio la schermata che mostra il caricamento della versione web di WhatsApp all’interno dell’applicazione nativa per Windows. Questo lascia presagire che WhatsApp possa aver preferito puntare su quest’ultima variante piuttosto che su quella nativa per il sistema operativo di Microsoft, in modo che WhatsApp si trovi a lavorare solo su un’unica piattaforma e non su molteplici, con un risparmio di tempo e risorse.

Questo potrebbe essere per il momento soltanto un test, dato che si tratta della versione Beta. Bisognerà attendere la versione stabile e se ci saranno queste novità. Insomma, questo aggiornamento potrebbe cambiare tutto per WhatsApp, specie per chi lo usa su Windows. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa succederà.

Certo, c’è da dire che il team di WhatsApp lavora incessantemente per migliorare l’esperienza degli utenti con aggiornamenti che aumentano anche la sicurezza. Per questo c’è da attendersi che anche a seguito di questo aggiornamento, ci saranno delle migliorie per gli utenti che usano ogni giorno questa app di messaggistica istantanea per scambiare messaggi, video, audio e foto.

Così, appena verrà lanciato l’aggiornamento definitivo della versione Windows di WhatsApp, gli utenti potranno capire se ci sono state delle modifiche che miglioreranno il proprio modo di usare questa app dal pc. C’è solo da attendere conferme, che non tarderanno ad arrivare.