Incredibile ma vero, Nicolò Barella potrebbe lasciare l’Inter. In arrivo una maxi-offerta per il nerazzurro dalla Premier League.

La nuova Inter ripartirà da diverse novità, soprattutto tattiche. Infatti mister Cristian Chivu non ha intenzione di fare un copia-incolla rispetto alle precedenti stagione sotto la guida di Simone Inzaghi. Bensì ha voglia di impostare un nuovo credo calcistico e una diversa strategia di gioco.

Novità sì, ma anche alcune certezze da cui ricominciare. Saranno diversi i calciatori del ciclo precedente su cui anche la nuova Inter punterà come punti fermi, titolarissimi in vista della prossima stagione. A partire da Lautaro Martinez, intoccabile capitano e riferimento offensivo. Ma anche altri elementi come Sommer, Bastoni, Dimarco, Dumfries e Thuram, mercato permettendo.

A sorpresa, almeno dopo gli ultimi rumors di calciomercato giunti alle porte della Pinetina, uno dei meno intoccabili sembra essere diventato Nicolò Barella. Il leader del centrocampo interista infatti potrebbe essere il sacrificato di lusso dell’estate 2025. Non perché l’Inter abbia deciso di fare a meno di lui, anzi, bensì per l’imminente arrivo di una maxi-proposta direttamente dalla Premier League.

Barella, tentazione inglese: una big della Premier è pronta all’assalto

Barella come detto è un leader dell’Inter di oggi, ormai giunto al sesto anno da quando fu ingaggiato dal Cagliari. Il classe ’97 ha ottenuto nel giro di pochi mesi la titolarità fissa e non è più uscito dalla formazione di base, diventando uno dei centrocampisti più forti a livello europeo.

Per questo non mancano le lusinghe e le proposte per il calciatore sardo. L’ultima indiscrezione parla di un assalto del Tottenham per Barella, con il club londinese che avrebbe inserito il numero 23 nerazzurro nella lista dei desideri per far contento il neo allenatore Thomas Frank.

Gli Spurs infatti potrebbe cedere a breve il mediano maliano Yves Bissouma, considerato sacrificabile sul mercato in uscita. Per rimpiazzarlo al centro del campo, si è fatto il nome di Barella. L’assalto degli inglesi prevede una proposta da 70 milioni di sterline da recapitare all’Inter, pari a circa 81 milioni di euro.

Una cifra che farebbe tentennare chiunque e che rappresenterebbe una maxi-plusvalenza per le casse interiste. Ma qui entra in gioco anche la sfera sentimentale: Barella è uno dei calciatori più amati dall’ambiente Inter e dunque non sarà facile accettare una proposta dall’estero per lui.

Inoltre la squadra di Chivu sarebbe costretta a rimpiazzare Barella a sua volta, con l’acquisto di un centrocampista dalle caratteristiche simili. Riflessioni in corso dunque dalle parti di Appiano Gentile, con il futuro del centrocampista 28enne in bilico come non mai.