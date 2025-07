Chiunque sia alla ricerca di lavoro, dovrebbe trasferirsi in questo posto dove potrà ottenere uno stipendio da quasi 6200 euro al mese e fare la vita da nababbo.

Sono tanti i ragazzi e le ragazze che cercano un’occupazione subito dopo la scuola e la laurea. Si sa, in Italia la situazione lavorativa è spesso abbastanza difficile da affrontare, tuttavia non mancano delle opportunità interessanti da cogliere, specie se si è alla prima occupazione, per fare esperienza.

Chi però punta in alto e cerca un lavoro gratificante ma soprattutto remunerativo, dovrebbe trasferirsi in questo posto in cui si può arrivare a guadagnare uno stipendio da quasi 6200 euro al mese e fare una vita da nababbo.

Il paese dove si può guadagnare uno stipendio da quasi 6200 euro al mese

Tutti coloro che vogliono lavorare e guadagnare molto dovrebbero prendere una decisione forse un po’ drastica ma che permetterà di vivere una vita da nababbo: trasferirsi in Lussemburgo. Sempre più persone si spostano qui dall’Italia per migliorare le proprie vite.

Qui infatti si trovano tante offerte di lavoro interessanti, i lavoratori sono tutelati, le ore lavorative sono in media più basse rispetto all’Italia e gli stipendi sono molto alti. Il Lussemburgo, pur essendo un paese piccolo situato tra Belgio, Francia e Germania, è considerato il Paese più ricco d’Europa.

Il Paese vanta tantissime offerte di lavoro, a molte delle quali ci si può candidare anche senza laurea. Gli italiani possono trasferirsi qui molto facilmente, richiedendo solo un attestato una volta superati i tre mesi di soggiorno. Lo stipendio medio in Lussemburgo è di 73.418 euro l’anno. In media, considerando 12 mensilità l’anno, si arriva quasi a 6200 al mese, mentre il salario minimo è di 2.570,93 euro per un lavoratore non qualificato e 3.085,11 euro per chi lo è.

Un lavoratore qualificato è ad esempio colui che ha un certificato idoneo alla professione svolta o ha svolto pratica professionale minima di 10 anni. Pur essendoci una buona situazione lavorativa, c’è un risvolto della medaglia in Lussemburgo, perché il costo della vita è superiore di circa il 40%.

Gli affitti possono essere anche l’80% più alti rispetto a quelli di una grande città italiana (un appartamento di 85 metri quadrati in centro può costare anche più di 2500 euro al mese). Anche i generi alimentari e i trasporti sono più costosi. Tuttavia, servizi come sanità e farmaci sono spesso più accessibili e il potere d’acquisto resta favorevole perché lo stipendio netto permette di coprire tutte le spese mensili.

Di conseguenza la qualità della vita è più alta. Dunque chiunque sia alla ricerca di un lavoro remunerativo (arrivando anche ad uno stipendio di 6200 euro al mese) e di migliori condizioni di vita, può trasferirsi in Lussemburgo dove molte aziende ricercano lavoratori, anche senza laurea e senza richiedere, spesso, la conoscenza della lingua francese.

Sono molto richiesti meccanici, elettricisti, gommisti, idraulici e muratori ma anche lavoratori specializzati come tecnici edili, ingegneri dei dati, tecnici di supporto delle stazioni e ingegneri paesaggistici.