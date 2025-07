L’ultima notizia sul conto di Stefano De Martino sconvolge i fan. Ecco cosa è successo all’amato conduttore.

Che Stefano De Martino sia il conduttore del momento è risaputo: amato e corteggiato, assicura record di ascolti alle trasmissioni che conduce come “Affari Tuoi” e “Stasera tutto è possibile” e c’è già chi lo vede come “erede” di Carlo Conti come presentatore del Festival di Sanremo.

Ma molte persone sono interessate anche alla vita privata di Stefano. Dopo il matrimonio con Belen Rodriguez e alcuni tira e molla e il figlio insieme, Santiago, al ragazzo sono stati attribuiti diversi flirt. Tuttavia è molto riservato sulle sue relazioni e di recente ha preso anche una decisione che ha sconvolto i fan.

La decisione di Stefano De Martino che ha sconvolto i fan

Di recente a Stefano De Martino è stato attribuito un nuovo flirt, quello con Caroline Tranelli. Sono circolate anche delle foto in cui i due si vedono in atteggiamenti molto intimi. Sono stati visti insieme diverse volte e addirittura lei lo segue anche al lavoro (ad esempio è stata vista in diverse tappe del suo spettacolo teatrale “Meglio stasera” e ha condiviso sui social momenti dal backstage del tour).

Ma non è finita qui… Stando ad un’indiscrezione di Alessandro Rosica, influencer ed esperto di gossip, conosciuto come “Investigatore social”, “lei vorrebbe andare a convivere, ma lui vuole solo divertirsi”. Insomma Caroline sarebbe già pronta a questo passo importante con Stefano De Martino ma il conduttore no. Lei quindi vorrebbe già una certa stabilità mentre lui non riuscirebbe ancora a rinunciare alla sua libertà.

In realtà da diverse riviste di cronaca rosa pare vero il contrario, cioè che lui sia pazzo d’amore e che vorrebbe vivere alla luce del sole la relazione con la Tronelli, 22enne napoletana. Insomma, non è ancora chiaro cosa stia succedendo ma probabilmente la loro relazione va avanti da alcuni mesi, anche se nelle scorse settimane a Stefano erano stati attribuiti possibili flirt con Angela Nasti, sorella di Chiara, e Gilda Ambrosio.

Sempre Alessandro Rosica, che aveva diffuso alcune foto di Stefano con la minore delle Nasti, ha subito precisato che tra loro non ci fosse alcun fidanzamento e che “ogni tanto si divertono ma senza impegno”. Insomma, staremo a vedere se alla fine Stefano De Martino e la Tronelli ufficializzeranno la loro relazione e come evolverà.