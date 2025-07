La sconfitta recente di Jannik Sinner ha generato reazioni davvero incredibili nel mondo del tennis: l’influenza dell’azzurro è enorme.

C’è grande attesa per il debutto odierno di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Non tanto per ammirare le qualità tecniche assolute del numero 1 del ranking, ma piuttosto per capire in quale stato fisico e mentale si ripresenterà l’altoatesino, che viene da un periodo a dir poco complicato.

Sinner esordirà contro un altro italiano, il giovane pesarese Luca Nardi, con tutti i favori del pronostico dalla sua. L’intento primario di Jannik è di cancellare le ultime cocenti delusioni, come ad esempio l’uscita di scena sorprendente al torneo ATP 500 di Halle, per mano del sorprendente Alexsandr Bublik.

Ancora più dolorosa, come sanno bene gli appassionati di tennis, è stata però la sconfitta di Sinner con il suo rivale numero uno Carlos Alcaraz, nella finalissima del Roland Garros. Un match epico ed infinito che purtroppo per l’azzurro è terminato con il trionfo del talento spagnolo. Ma non prima di aver visto Sinner sprecare ben tre palle match nel quarto set, consentendo la rimonta al suo avversario diretto.

Jessica Pegula a sorpresa: “La sconfitta di Sinner a Parigi mi ha fatto sentire meglio”

Un match che difficilmente verrà rimosso dai pensieri di Jannik Sinner, che ha rischiato anche un contraccolpo psicologico enorme dopo quel k.o. straziante. Finale talmente ricca di sorprese e colpi di scena che è divenuta un riferimento pure per gli altri tennisti facenti parte del circuito.

Basti rileggere le dichiarazioni di Jessica Pegula, attuale numero 3 al mondo nel ranking femminile. La tennista statunitense al Roland Garros non ha fatto una buona figura, venendo eliminata dalla numero 361 del ranking Lois Boisson. Un’uscita di scena che nessuno si aspettava e che ha lasciato senza parole la stessa Pegula.

Ma in un’intervista a Tennis World Usa, la 31enne ha ammesso di essersi ‘consolata’ guardando il match Alcaraz-Sinner: “Seguendo la partita pensavo che Jannik avrebbe vinto, e poi è cambiato tutto. È stato pazzesco. Non riesco a credere che Carlos sia riuscito a salvare match point e a rimontare e vincere. Io ero piuttosto delusa dopo la mia sconfitta contro Boisson, ma vedere l’esito della finale e vedere perdere in quel modo Sinner, è stato chiaramente un milione di volte peggio di quanto successo a me e onestamente mi ha fatto sentire un po’ meglio“.

Non proprio consolatorio per Sinner sapere che la sua sconfitta sulla terra rossa di Parigi sia stata presa come metro di paragone per le delusioni dei suoi colleghi. Ma ormai il Roland Garros è il passato: oggi comincia il suo Wimbledon e ci si aspetta una reazione da atleta formidabile e di ghiaccio qual è.