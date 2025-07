Momento comunque delicato per Jannik Sinner, nonostante il fuoriclasse italiano abbia reagito alla grande nei quarti di finale di Wimbledon.

C’è grande attesa e tensione per quello che sarà un match senza dubbio spettacolare e senza esclusione di colpi. Ovvero il duello tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, due dei tennisti più forti in questo momento storico. L’ennesima sfida tra il nuovo che avanza e la grande tradizione, il tutto sull’erba mitica di Wimbledon.

In tanti avevano già pronosticato che questi due rivali si sarebbero incrociati senza alcun dubbio in semifinale. Sinner c’è arrivato non senza qualche difficoltà di troppo, come nel caso degli ottavi contro il bulgaro Dimitrov. In quel caso l’azzurro è stato baciato dalla dea bendata, visto il ritiro del suo avversario diretto sul punteggio di 0-2.

Più lineare e diretto il percorso di Djokovic, che ha ritrovato forma atletica e convinzione per cercare di vincere il suo 25° torneo del Grande Slam in carriera. Sarà dura per Sinner fronteggiare un Nole vecchia maniera, tirato a lucido e motivato il giusto, lontanissimo parente del Djokovic balbettante visto negli scorsi mesi e lontano dalla condizione ideale per competere.

McEnroe spezza i sogni di gloria di Sinner: “Djokovic favorito in semifinale”

Come tutte le sfide tennistiche tra due grandi campioni che si equivalgono e che hanno tante armi a disposizione, il duello Sinner-Djokovic sarà senza dubbio ricco di sorprese e dall’esito tutt’altro che scontato. Anzi, nonostante l’azzurro sia l’attuale numero 1 al mondo, c’è chi scommette ciecamente sulla vittoria di Nole.

Come l’ex campione statunitense John McEnroe, attualmente opinionista per la BBC. Il fuoriclasse degli anni ’80 e ’90 ha detto la sua, esprimendo parere favorevole al successo di Djokovic: “Sinner ha battuto Djokovic poche settimane fa, al Roland Garros, in più negli ultimi scontri diretti ha vinto sempre. Questo campo, però, è il migliore possibile per Novak e già questo porterà ad una sfida diversa, se possibile con un leggero vantaggio per Djokovic”.

McEnroe è convinto che le motivazioni e l’esperienza di Djokovic sull’erba di Londra possa fare la differenza, anche in vista di un’eventuale finale contro Carlos Alcaraz: “Novak ha una grande occasione per vincere un altro Slam, conosce questo campo meglio di chiunque altro. Soltanto Alcaraz, al massimo della forma, è riuscito a dimostrare che è umano”.

La speranza è che la previsione dell’ex tennista americano sia errata e che Sinner possa finalmente esprimersi al top anche a Wimbledon. L’azzurro vuole prendersi la rivincita sull’erba contro Djokovic, che nel 2023 superò proprio in semifinale l’altoatesino.