Gesto che lascia tutti di stucco dopo il trionfo a Wimbledon di Jannik Sinner. Una forma di protesta che sicuramente farà discutere.

Proprio nel momento più difficile, quando i pronostici sembravano essere tutti avversi, Jannik Sinner ha tirato fuori una forza incredibile, che gli ha permesso di vincere il torneo di Wimbledon contro il suo rivale ormai storico, quel Carlos Alcaraz che lo ha fatto letteralmente disperare nei mesi scorsi.

Alla vigilia della finalissima di Londra Sinner arrivava in buona fiducia, ma non certamente visto come il favorito schiacciante. Basti pensare che agli ottavi di finale è stato ad un passo dall’uscita di scena, se non fosse stato per il forfait di Dimitrov. Mentre Alcaraz arrivava da un percorso netto, non brillantissimo come in altri casi, ma sempre in piena forma.

La finale di domenica scorsa ha premiato un Sinner più continuo, meno potente al servizio ma sempre più lucido e concentrato negli scambi. Soprattutto dal secondo set in poi, quando il gioco di Alcaraz è calato ed è entrato in un vortice di errori banali. L’Italia del tennis torna a festeggiare il proprio numero 1, ma c’è chi continua a sparare a zero su Jannik, per una idiosincrasia spropositata ed inutile.

Kyrgios continua a punzecchiare Sinner: l’enigmatico post dopo la finale di Wimbledon

Ci riferiamo al tennista australiano Nick Kyrgios, che da diversi mesi ha incominciato una battaglia personale ed a distanza contro Jannik Sinner. L’esuberante atleta, fermo da tempo per via di problemi di natura fisica, ha sempre criticato il fatto che l’azzurro fosse stato ‘graziato’ nonostante la positività al Clostebol.

Kyrgios ha pubblicamente espresso la propria contrarietà verso Sinner ed alla possibilità che l’azzurro potesse giocare tranquillamente i tornei internazionali, mentre qualsiasi altro atleta positivo al controllo antidoping avrebbe subito uno stop molto lungo. Tenendo presente che Jannik ha comunque ricevuto una squalifica di tre mesi, nonostante le prove fossero tutte dalla sua parte.

L’ultimo gesto pubblico di Kyrgios è arrivato dopo il trionfo di Sinner a Wimbledon. Sui propri profili social, l’australiano ha pubblicato un post con scrivendo semplicemente un asterisco. Un segno enigmatico che però è ben interpretabile: l’asterisco viene posizionato accanto ai nomi di atleti che vincono dei tornei ma che allo stesso tempo hanno