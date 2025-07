Chi è abituato a prendere i treni o dovrà spostarsi con questi mezzi, deve segnare queste date in cui si fermeranno per 4 giorni.

Sono tante le persone che si sposteranno in auto o in aereo per andare in vacanza. Altre, invece, prenderanno i treni. Non solo ma anche chi è abituato a spostarsi con questi mezzi per andare a lavoro o fuori città, deve sapere che nei prossimi giorni ci saranno delle novità.

Per evitare disagi bisogna segnare queste date perché sarà tutto bloccato per 4 giorni. Ecco cosa sapere per non trovarsi in difficoltà durante i propri spostamenti.

Le date da segnare in cui i treni si fermeranno

Chi si sposta abitualmente con i treni deve sapere che in queste date sarà tutto bloccato per 4 giorni. In particolare lo stop riguarderà la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova, che verrà sospesa per effettuare lavori infrastrutturali.

In particolare Gruppo FS ha fatto sapere, tramite un comunicato stampa, che la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Brescia e Verona Porta Nuova sarà interrotta dalle ore 22:30 del giorno 19 luglio alle ore 08:00 del giorno 20 luglio 2025, e nuovamente dalle ore 22:30 del giorno 2 agosto alle ore 08:00 del giorno 3 agosto 2025, per consentire lo svolgimento di importanti interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico connessi alla realizzazione della nuova linea AV/AC Brescia – Verona, a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

I lavori, nello specifico, riguarderanno gli impianti di trazione elettrica e di segnalamento, necessari per i futuri bivi di interconnessione tra la linea esistente e la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità. Quindi di fatto la circolazione di questi treni sarà sospesa per 4 giorni ma soltanto per poche ore al giorno (in totale 19 ore).

Ulteriori informazioni sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati saranno disponibili sul sito di RFI, sui canali digitali delle imprese ferroviarie o presso il personale di assistenza clienti e le biglietterie. Quindi chi è abituato a prendere i treni della tratta ferroviaria tra Brescia e Verona Porta Nuova oppure chi dovrà farlo nei prossimi giorni, dovrebbe segnare le date del 19 e 20 luglio e del 2 e 3 agosto, in cui per alcune ore ci sarà la sospensione del servizio per effettuare importanti lavori infrastrutturali.

Per fortuna lo stop sarà solo di poche ore al giorno, per un totale di 19 ore, e dunque dovrebbero essere evitati molti disagi ai passeggeri.