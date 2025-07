All’orizzonte spunta un possibile clamoroso scambio tra il talentuoso giocatore biancoceleste e il nazionale azzurro: il punto

Terminata la stagione scorsa con umori diametralmente opposti (la Lazio ha perso quel treno europeo sul quale era a bordo dalla prima giornata proprio negli ultimi 90′, mentre il Napoli ha conquistato lo Scudetto proprio nella gara conclusiva contro il Cagliari) capitolini e partenopei si affacciano al nuovo campionato con obiettivi molto differenti.

Il club di Lotito, che deve fare i conti con un sostanziale blocco del mercato in entrata per i non nuovissimi problemi con l’indice di liquidità, si è affidato a Maurizio Sarri (un cavallo di ritorno) nella speranza che il Comandante possa tirare fuori il meglio da una rosa che inevitabilmente non subirà troppi scossoni.

Al contrario il Napoli, fresco di titolo nazionale e di una disponibilità eccezionale sul mercato (in cascina c’erano ancora i soldi della cessione di Kvaratskhelia, ai quali si sono aggiunti i 75 milioni della clausola di Osimhen), si è già reso protagonista di grandi colpi in entrata, rafforzando il ruolo di favorita per il prossimo anno, con possibilità concrete di stupire anche in Champions League.

Per completare una batteria di attaccanti che già fa paura così, il club di Aurelio De Laurentiis avrebbe messo gli occhi su uno dei calciatori più rappresentativi della compagine biancoceleste. La strategia degli azzurri sarebbe stata già definita.

Zaccagni per Raspadori: Conte accarezza l’idea

Mattia Zaccagni è sempre stato un pallino di Antonio Conte, il tecnico salentino a cui piacciono non poco gli esterni offensivi capaci di saltare l’uomo e aventi delle rimarchevoli capacità balistiche: tutte caratteristiche proprie dell’ex Verona.

In teoria il classe ’95 – legato alla Lazio da un contratto in scadenza a giugno 2029 – non è nella lista dei cedibili del club romano, ma la contropartita che il Napoli ha intenzione di mettere sul piatto potrebbe far cambiare idea financo a Maurizio Sarri.

Già cercato sul mercato da Roma e Inter nella scorsa sessione invernale di scambi, Giacomo Raspadori è rimasto all’ombra del Vesuvio, risultando anche decisivo, coi suoi gol in uscita dalla panchina e non solo, per il cammino del Napoli in campionato.

Questi innegabili meriti non hanno però scalfito lo scomodo ruolo di riserva di lusso nella competitiva squadra che presidente e tecnico stanno allestendo da giugno.

Questo significa che l’ex Sassuolo potrebbe verosimilmente essere proposto alla Lazio come contropartita tecnica per arrivare al cartellino di Zaccagni, che potrebbe essere attirato non poco dalla possibilità di entrare a far parte di un club che sarà certamente protagonista nella stagione prossima ventura.