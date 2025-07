Il blasonato club spagnolo torna alla carica per il centrocampista sardo: l’offerta è di quelle degne della massima attenzione

Dopo la scorsa stagione – un’annata in cui il Real Madrid ha alzato al cielo solo trofei derivanti dalla vittoria della Champions dell’anno precedente, perdendo tutte le sfide col Barcellona per la supremazia in Liga e nelle Coppe nazionali – Florentino Perez si è affacciato al mercato estivo intenzionato a costruire una nuova super squadra che poi i nuovo tecnico Xabi Alonso dovrà esser in grado di riportare alla vittoria.

Le premesse del nuovo corso, iniziato prima del Mondiale per Club con l’addio a Carlo Ancelotti e l’arrivo in panchina dell’ex giocatore merengue, non sono state del tutto incoraggianti, per usare un eufemismo.

La terribile scoppola subita dal PSG nella semifinale della kermesse Oltreoceano ha creato un discreto sconquasso nell’ambiente madridista: la soluzione, come sempre dalle parti di Concha Espina, è quella di rituffarsi sul mercato per comprare il maggior numero possibile di campioni.

Uno di questi, nelle intenzioni della dirigenza spagnola, sarebbe un vecchio pallino già seguito durante la straordinaria era del tecnico di Reggiolo. Stiamo parlando di Nicolò Barella, uno dei leader dell’Inter, il solo – assieme a Lautaro Martinez – che gode dello status di incedibile da parte del presidente Marotta.

La storia dell’epopea del presidentissimo alla guida del blasonato club iberico racconta però – e si è visto anche con Kylian Mbappé – che quando il Real Madrid punta un calciatore, quasi sempre riesce a portarlo tra le proprie fila.

Assalto a Barella: 30 milioni e Arda Guler sul piatto

Secondo le ultime indiscrezioni, il Real Madrid sarebbe disposto ad intavolare uno scambio (condito da diversi milioni cash) pur di strappare il centrocampista sardo ai nerazzurri.

La proposta si articolerebbe con l’inserimento nell’affare di Arda Guler, il talentuoso fantasista turco valutato 45 milioni che, superati i tanti problemi fisici sofferti nei primi due anni in Spagna, ha sprigionato tutta la sua classe già al Mondiale per Club, competizione che lo ha visto tra i migliori della spedizione madridista in America.

Già finito nel mirino dell’Inter lo scorso anno, l’ex Fenerbahce potrebbe essere una grande tentazione da cogliere al volo. Soprattutto perché al suo cartellino verrebbe accompagnato un assegno da 30 milioni di euro a chiudere la composita offerta per Nicolò Barella. Che di fatto verrebbe pagato 75 milioni.

Marotta e soci potrebbero vacillare di fronte ad una proposta che garantirebbe alla società nerazzurra un tesoretto da reinvestire sul mercato – o semplicemente un introito con cui dare respiro alle casse del club – e uno dei giovani gioielli del panorama calcistico europeo.