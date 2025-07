Con poco più di 30 euro si può vivere una vacanza da sogno in questa località con panorama mozzafiato e mare super. Ecco dove si trova.

Tanti italiani sono già in vacanza ed altri, invece, sempre in ritardo, non hanno ancora prenotato il proprio viaggio. In effetti in molti aspettano l’offerta last minute per raggiungere magari qualche meta esotica. In realtà non serve spendere molto per una vacanza indimenticabile.

Con poco più di 30 euro si può vivere una vacanza da sogno in una località incantevole che dalla sua ha un mare super in cui divertirsi, anche in compagnia della propria famiglia o degli amici, e un panorama mozzafiato da vivere magari con la propria dolce metà. Ecco di quale si tratta.

La località per un’estate da sogno con poco più di 30 euro

Chi non ha intenzione di spendere molto per vivere un’estate da sogno dovrebbe considerare questa meta: con poco più di 30 euro a notte si può soggiornare in questa località che ha un mare super e panorama mozzafiato. Si trova a meno di due ore da Roma ed è do memorabile bellezza.

Sembrerà di essere in Salento ma lontano dall’affollamento del turismo di massa che, specie ad agosto, riempie le spiagge di quella zona della Puglia. Basterà infatti arrivare in un’altra bellissima regione dell’Italia, l’Abruzzo, e precisamente nella costa dei Trabocchi. Mare cristallino, fascino discreto e strutture sospese sull’acqua, i trabocchi appunto, che raccontano di un’arte tramandata di generazione in generazione, quella della pesca.

Chiunque si troverà qui in vacanza potrà rimanere affascinato dalla bellezza dei paesi e dei borghi che fanno parte della Costa dei Trabocchi, piccole perle ricche di identità, tradizioni, arte e cultura ma anche e soprattutto di accoglienza e buona cucina, come quella che si può provare appunto su uno dei tanti trabocchi trasformati in ristoranti, lo scenario perfetto per vivere una cena a lume di candela con la propria dolce metà.

Il litorale abruzzese si caratterizza per scorci mozzafiato, borghi marinari, edifici storici che meritano di essere conosciuti. Con poco più di 30 euro a notte si potrà soggiornare in una delle tante strutture di questa meravigliosa zona d’Italia che si trova a meno di 2 ore da Roma ma che è facilmente raggiungibile da ogni parte della nostra Penisola.

Chi è ancora indeciso su dove andare quest’estate, dovrebbe prenotare subito senza pensarci: non rimarrà deluso.