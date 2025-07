Chi ha voglia di vivere un viaggio incantevole può visitare questa capitale: qui bastano 10 euro al giorno per godere di viste mozzafiato e gustare uno street food goloso.

Tanti italiani sono già partiti per le vacanze mentre altri lo faranno nei prossimi mesi. C’è anche chi resterà a casa quest’estate e magari progetterà un viaggio in autunno o in inverno. Allora vale la pena evitare di visitare sempre le solite mete ma scoprire una che ha davvero tanto da regalare.

Chiunque abbia intenzione di organizzare un viaggio per l’estate o nei mesi a venire può prendere in considerazione una destinazione che ha davvero tanto da offrire: una storia ricca, arte, cultura, viste mozzafiato e uno street food da perdere la testa.

Si tratta di una capitale che, nonostante la sua ricchezza nelle tradizioni e nelle cose da vedere, consente di vivere spendendo solo 10 euro al giorno. È una delle capitali più antiche di tutto l’Oriente, ma che sta vivendo un rapido processo di modernizzazione, anche grazie ai capitali stranieri.

Si tratta di Phnom Penh, in Cambogia. Simbolo dell’Impero Khmer, si trova nel punto dove si incontrano il fiume Mekong e il fiume Tonlé Sap. Qui è possibile può dormire in una guest house vicina al centro spendendo meno di 6 euro a notte. Lo street food può essere molto buono (accertandosi ovviamente delle condizioni igieniche prima di comprarlo e mangiarlo) e costa pochissimo.

Inoltre si possono fare e vedere molte cose, come una visita al Palazzo Reale, alla Pagoda d’Argento, al Museo Nazionale o al Mercato Centrale, realizzato in stile Art déco. Ancora, imperdibile è Tuol Sleng, una ex scuola convertita in una prigione dai Khmer Rossi, sotto il regime di Pol Pot. Insomma la capitale della Cambogia, Phnom Penh, ha tutto ciò che si può desiderare quando si viaggia (viste mozzafiato, monumenti antichi, storia, arte, ottimo street food) e tutto questo pagando solo 10 euro al giorno.

