Sono in arrivo in Italia nubifragi e temporali, quindi in questa data sarà meglio non muoversi di casa. Ecco quando cambierà il meteo.

Da inizio giugno le temperature in Italia sono state roventi: si può dire che questa estate si sta dimostrando una delle più calde degli ultimi anni, con tutti i pro e i contro del caso. In tanti stanno approfittando per andare al mare, abbronzarsi e godersi il fresco dell’acqua. Altri, invece, che lavorano o sono in città, boccheggiano davanti il condizionatore.

Ma questa situazione dovrebbe cambiare presto. Sono in arrivo nubifragi e temporali che potrebbero provocare non pochi disagi. Gli italiani sono avvisati: è meglio rimanere in casa in questa data.

Quando arriveranno nubifragi e temporali in Italia

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo per le prossime ore, dato che in Italia sono in arrivo nubifragi, temporali e vento forte. In una data in particolare sarà meglio non muoversi di casa perché potrebbe essere pericoloso.

Già da mercoledì 23 luglio, infatti, in alcune regioni la situazione meteo precipiterà: dopo il caldo intenso degli ultimi giorni, l’ingresso di aria più fresca e instabile in quota sull’Italia, porterà all’inizio di una fase di maltempo che interesserà prima le regioni del Nord dalla seconda parte della settimana. È per questo che la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Infatti i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero causare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Le zone più a rischio saranno, come detto, le regioni del Nord, in particolare Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia dove si prevedono nubifragi in grado di scaricare al suolo oltre 90-100 mm di pioggia in poco tempo.

Non solo ma c’è anche il rischio che possano formarsi supercelle temporalesche con la possibilità di grandine di piccole-medie dimensioni. Proprio in base a queste informazioni, in alcuni settori della Lombardia ci sarà allerta gialla per mercoledì 23 luglio. Comunque il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia viene aggiornato ogni giorno in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile che chiunque può consultare per avere informazioni utili, anche per i propri spostamenti.

In definitiva da mercoledì 23 luglio la situazione meteo cambierà e sarà meglio non uscire di casa nelle zone dove è stata dichiarata allerta meteo.