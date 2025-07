Brividi a Londra per l’ultima notizia che riguarda Re Carlo e la sua morte. Ecco cosa sta succedendo al sovrano.

La Famiglia Reale inglese dona regolarmente tante notizie succose ai tabloid di tutto il mondo, specie quelle riguardanti i rapporti burrascosi tra Re Carlo e suo figlio Harry (che in verità non ha mantenuto rapporti nemmeno con il fratello maggiore William). Ma spiacevolmente le cronache degli ultimi tempi si sono soffermate anche sulla malattia del sovrano.

Come molti ben sapranno il sovrano ha un tumore che, fortunatamente, è sotto controllo ma non guaribile. A questo proposito, l’ultima notizia che riguarda il regnante e la sua morte ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa sta succedendo.

Le ultime notizie sullo stato di salute di Re Carlo (e le sue volontà)

Re Carlo, visto il suo stato di salute, ha diffuso le sue ultime volontà ed anche le disposizioni su come debbano svolgersi i suoi funerali. Stando ad alcune indiscrezioni, vista l’incertezza del suo stato clinico, sono stati sospesi anche i piani per celebrare il suo 80esimo compleanno nel 2028.

Re Carlo è irremovibile: vuole che in un giorno così triste per la Gran Bretagna, si mettano da parte le eventuali tensioni in famiglia e che dunque Harry “prenda il posto che gli spetta al centro della famiglia, accanto a William“. Queste disposizioni, rese note al Telegraph da tempo, stabiliscono infatti che il duca e la duchessa di Sussex siano presenti, assieme ai figli Archie e Lilibet, con il resto della famiglia.

In pratica Harry e la sua famiglia, che attualmente vivono in America, dovranno partecipare alla veglia funebre del sovrano presso Westminster Hall, partecipare al funerale del nonno presso l’Abbazia di Westminster e alla cerimonia funebre presso la Cappella di San Giorgio a Windsor.

Anche se Harry ha promesso di non portare la sua famiglia in Gran Bretagna, perché tema per la sua e la loro incolumità senza la protezione della polizia, dovrà farlo nel caso della morte di Re Carlo, e dovrà stare al fianco di suo fratello William e del resto della famiglia. Come era accaduto per i funerali della regina Elisabetta II, anche per re Carlo il nome in codice del protocollo delle esequie è “Operation London Bridge”.

Quando il Re lascerà il corpo, la sua bara sarà trasportata a Buckingham Palace. A differenza per quanto successo per la regina, però, il lutto reale durerà meno giorni: inizierà alla morte del re e durerà al massimo 11 giorni, fino al funerale. Per Elisabetta il lutto durò per un’altra settimana dopo il funerale. In ogni caso ci sono ancora dei dettagli da definire e ci potrebbero essere cambiamenti e perfezionamenti a questo protocollo.