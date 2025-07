Il Napoli non si ferma più. Dopo un finale di stagione che ha già regalato volti nuovi e ambizioni rinnovate, il club campione d’Italia si prepara a un’altra stagione da protagonista. Antonio Conte ha chiesto rinforzi, Aurelio De Laurentiis ha risposto con i fatti. Tra arrivi pesanti e un reparto offensivo rivoluzionato, gli azzurri stanno costruendo un organico da vertice assoluto.

Un mercato costruito per vincere

Non si tratta più solo di suggestioni: il mercato del Napoli è un progetto chiaro, coerente e costruito per dare a Conte una squadra in grado di lottare su più fronti. “Il segnale forte che il Napoli continua a lanciare a se stesso e alla concorrenza”, ha spiegato Xavier Jacobelli ai microfoni di Radio Radio Mattino Sport e News, “è la chiusura imminente dell’operazione Lucca, ulteriore conferma del disegno strategico di De Laurentiis”. Il presidente partenopeo, dopo il colloquio decisivo con Conte post-scudetto, sta mantenendo le promesse: Beukema in difesa, De Bruyne in regia, Noah Lang sugli esterni e ora Lorenzo Lucca in attacco. A questo si aggiunge l’interesse ancora vivo per Ndoye del Bologna, anche se, come sottolinea Jacobelli, “la situazione è fluida e dipenderà dalla volontà del club emiliano di lasciarlo partire”.

Lucca, scommessa italiana per l’attacco

L’arrivo di Lucca rappresenta una scelta precisa: puntare su un attaccante italiano, giovane ma con margini di crescita importanti. “È una punta centrale che nell’ultima stagione ha mostrato tutto il suo talento”, ha spiegato Jacobelli. Dopo un’esplosione a Udine nella seconda parte della scorsa stagione, l’attaccante classe 2000 si prepara al salto in un club con ambizioni altissime. “Alla scuola di Conte può compiere un ulteriore salto di qualità”, prosegue Jacobelli, “ed è evidente che il Napoli voglia costruire un attacco dove Lukaku non sia costretto a giocare tutte le partite”. In questo senso, Lucca non è solo un’alternativa, ma un elemento funzionale in un sistema offensivo dinamico e profondo.

Raspadori, un nodo da sciogliere

L’arrivo di nuovi attaccanti apre interrogativi sul futuro di Giacomo Raspadori. Sempre più relegato al ruolo di alternativa, potrebbe trovarsi a dover lottare ancora una volta per spazio. “Alla luce dell’arrivo di Lucca, può rischiare seriamente di non partire titolare”, afferma Jacobelli, che però sottolinea come l’attaccante ex Sassuolo abbia comunque lasciato il segno con gol pesanti. Il suo futuro dipenderà da Conte, ma anche dalle valutazioni economiche: con un cartellino valutato 40 milioni di euro, l’addio non è affatto scontato. E in un’annata con tante competizioni, avere in rosa un giocatore così potrebbe rivelarsi strategico.

Un avviso alla concorrenza

Il messaggio del Napoli è chiaro: la squadra è già competitiva, ma potrebbe esserlo ancora di più. “Così com’è in questo momento, il Napoli si candida a essere il primo favorito nella lotta per lo scudetto 2025-2026”, ha detto Jacobelli, sottolineando come la concorrenza – in particolare la Juventus e il Milan – debba reagire rapidamente. Con un organico che si va definendo tra esperienza, qualità e profondità, gli azzurri stanno scavando un solco rispetto alle rivali. E se davvero dovesse arrivare anche Ndoye, il Napoli diventerebbe una corazzata pronta a sfidare l’Europa.