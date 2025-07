Senza esagerazioni di sorta, la società del turbo-capitalismo sans frontières è una società senza maturità. O si è giovani, o si è anziani — ma non si è mai maturi.

Più precisamente, si è giovani fino ai 60 anni circa, poi si è improvvisamente anziani, continuando goffamente a imitare il lifestyle dei giovani.

La negazione del tempo che passa

Si cancellano in ogni forma i segni lasciati sul corpo dal tempo che incede irreversibilmente, e si tenta disperatamente di rimanere eternamente giovani.

Non esiste più — e questo è il punto fondamentale — la fase della maturità, intesa come stabilizzazione professionale e sentimentale, in una parola: eticità, nel senso hegeliano del termine, in tedesco Sittlichkeit.

Si è sempre precari della vita, apolidi dell’esistenza, fino a ritrovarsi repentinamente anziani senza mai essere stati maturi.

Eppure, secondo natura, le stagioni della vita umana sono tre: giovinezza, maturità e anzianità.

Che fine ha fatto dunque la maturità, nel nostro tempo della miseria?

L’esame di maturità come simbolo sociale del turbo-capitalismo

L’odierna battaglia pittoresca contro l’esame di maturità — che diventa, con il silenzio e la scelta di non sostenerlo, un esame di immaturità — sancisce simbolicamente questa fase di immaturità generalizzata.

Viviamo in una società di atomi giovanilistici, deregolamentati e gaudenti, che non pensano se non a godere: life is now.

Con ciò, assecondano i moduli del nuovo turbocapitalismo della seduzione e del godimento merciforme.

L’eterno giovane come soggetto ideale del sistema

Il giovane, anzi l’eterno giovane, è il soggetto ideale del sistema turbocapitalistico planetario.

Sedotto dai desideri, vive precariamente, in attesa di una stabilizzazione che, in regime capitalistico, non giungerà mai.

Come sempre, l’ordine dominante produce l’intollerabile e, a un solo parto, i soggetti disposti ad accettarlo con ebete euforia.

Il capitale nega la maturità ai suoi sudditi.

Ed essi non solo non oppongono resistenza, ma si battono a spada tratta contro ogni figura della maturità, anche contro l’esame di maturità stesso.

Capitalismo e Maturità – Il ritorno all’antro platonico

Questo è l’identikit macabro dei nuovi abitatori postmoderni dell’antro caliginoso delineato da Platone nella Repubblica.

Gli internati dell’antro, come è noto, non soltanto ignorano di essere prigionieri, e dunque non sanno di potersi liberare,

ma non sanno nemmeno di essere schiavi, e anzi si battono con solerzia in difesa delle proprie catene e contro ogni eventuale liberatore che volesse condurli alla luce, all’aria aperta, nella libertà.

Questo è lo scenario dell’ordine contemporaneo: una società fondata sulla maturità negata per tutti.