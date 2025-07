Una storia davvero strappalacrime per la tennista di livello internazionale, che vuole prendersi la propria rivincita a Wimbledon.

C’è una differenza sostanziale tra il tennis maschile e quello femminile. Non riguarda soltanto le capacità tecniche ed atletiche ovviamente diverse, bensì anche il livello di sorpresa durante le competizioni. Se nel circuito ATP sono sempre i soliti atleti a dividersi i trionfi più importanti, in quello WTA non mancano le sorprese ad alto livello.

Il torneo di Wimbledon, nell’ambito del singolare femminile, è un esempio evidente. Negli ultimi quattro anni è stato vinto da tenniste tutte diverse e molto spesso neanche favorite alla vigilia. Barty, Rybakina, Vondrousova e Krejcikova si sono divise il successo sull’erba londinese, a testimonianza di come pronostici e previsioni siano sempre poco scontate in questo senso.

L’ultima grande sorpresa è l’approdo alla finalissima di Wimbledon 2025 di un’atleta, da sempre considerata un grande talento, che però fino ad un anno e mezzo fa si era allontanata dal tennis, prendendo altre strade e soffrendo per vicende personali molto delicate. Parliamo della statunitense Amanda Anisimova, capace di raggiungere l’ultimo gradino del torneo, dove la attende Iga Swiatek.

La rivincita di Anisimova: dalla morte del padre-allenatore fino alla finale di Wimbledon

Una storia emozionante e di grande impatto quella della Anisimova, tennista classe 2001 che è tornata in grande stile dopo un periodo davvero complesso. Un’atleta che da giovanissima, a soli 17 anni, aveva sorpreso tutti arrivando fino alla semifinale del Roland Garros 2019, facendosi strada nel tennis che conta.

Purtroppo la vita ha riservato una brutta sorpresa alla tennista di Freehold. Nello stesso anno, poco prima degli US Open, è venuto a mancare improvvisamente il padre-allenatore Konstantin Anisimov, scomparso all’età di 52 anni. Il mondo è crollato addosso ad Amanda, che si è ritrovata giovanissima ad affrontare un lutto terribile.

Nel 2022 Anisimova ha dato segnali di ripresa, vincendo il suo secondo titolo in carriera al Melbourne Summer Set. Ma lo stato emotivo della tennista era ancora troppo fragile, tanto da costringerla ad un parziale ritiro dal tennis, decidendo di allontanarsi dallo stress degli impegni internazionali e ritrovando il sorriso attraverso lo studio della storia dell’arte.

Dal 2024 la tennista americana è tornata con nuove motivazioni e mostrando un carattere molto forte, senza parlare del talento mai realmente sopito. Anisimova ha conquistato poi i Qatar Total Energies Open, primo titolo WTA 1000 della carriera. Per poi mostrare a tutti il suo ritorno ad altissimi livelli in questa edizione di Wimbledon, dove ha superato rivali del calibro di Noskova e Sabalenka per approdare in finale.