Un altro addio doloroso allo sport internazionale. Il campionissimo, giunto a 38 anni di età, ha detto basta facendo commuovere i suoi tifosi.

I campioni degli sport di squadra hanno carriere che potremmo definire rapide come un fulmine. Spesso sembra davvero passato pochissimo tempo da quando un atleta muove i primi passi nel professionismo a quando arriva all’età giusta per ritirarsi e dire basta.

Carriere con una durata media di 15-20 anni, un pezzettino di vita che trascorre molto velocemente, tra successi, sogni, delusioni e sconfitte. Insomma, qualcosa di così intenso da sembrare infinito ed allo stesso tempo molto breve. E quando arriva il momento dell’addio di un campione, i tifosi non possono far altro che commuoversi e ricordare per sempre le sue gesta in campo.

Lo sanno bene gli appassionati di basket, che in queste ore non riescono a trattenere le lacrime per la fine, ormai ufficiale, della carriera di uno dei migliori cestisti del panorama europeo. Un fuoriclasse generazionale, che ha donato il proprio talento anche nella Lega italiana. Stiamo parlando di Milos Teodosic, uno dei playmaker di maggior qualità degli ultimi tempi.

Il ‘Mago’ Teodosic lascia il basket giocato: nel suo palmarès anche uno Scudetto con la Virtus

Il classe ’87, giunto ai 38 anni di età, ha deciso fosse arrivato il momento dei saluti. Teodosic ha annunciato l’addio al basket giocato, al termine di una carriera internazionale di altissimo livello, con un passaggio come detto anche in Italia.

Nato a Valjevo, nella penisola jugoslava, Teodosic ha iniziato la sua avventura nello Zeleznik, prima di esplodere in Grecia con la casacca dell’Olympiakos. Successivamente ha giocato sei stagioni nel CSKA Mosca, per poi continuare a vincere ed a dominare con la Virtus Bologna e con la Stella Rossa, squadra serba con cui ha concluso la carriera.

L’unica parentesi negativa di Teodosic fu l’apparizione, per un anno e mezzo, in NBA nelle fila dei Los Angeles Clippers. Tra infortuni e varie difficoltà, il serbo è stato tagliato fuori dalla franchigia californiana, ripartendo dalla Virtus, dove nel 2021 ha conquistato lo Scudetto.

Soprannominato il ‘Mago‘, per le sue qualità tecniche indiscusse e per la capacità di nascondere il pallone al pressing avversario, Teodosic è stato persino insignito nel 2021 del premio FIBA come miglior giocatore europeo dell’anno, battendo gente come Pau Gasol e Dirk Nowitzki, tanto per fare due nomi eccellenti.

Leggenda anche per la nazionale serba, Teodosic nel proprio palmarès vanta anche un argento mondiale nel 2014 ed un argento olimpico a Rio de Janeiro 2016, quando fu sconfitto dal Dream Team statunitense.