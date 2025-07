Nella cucina della nonna potrebbe celarsi un tesoro che vale un sacco di soldi (più di 8500 euro per la precisione). Ecco di quale si tratta.

Le cucine di oggi sono molto moderne e a volte molto essenziali perché ci cuciniamo poco, essendo sempre di fretta e preferendo molto spesso andare al ristorante. La cucina della nonna, invece, ancora oggi pullula di attrezzi, utensili, strumenti per cucinare pietanze deliziose e per trasmettere questo sapere anche a figli e nipoti.

Non solo ma può custodire anche un tesoro che può far diventare ricchi. Vale la pena controllare (o chiedere alla nonna) se ha questo oggetto che può valere oltre 8500 euro.

L’oggetto nella cucina della nonna che vale più di 8500 euro

Più di 8500 euro è il valore di questo oggetto che si può trovare nella cucina della nonna. Sembra incredibile ma anche in un posto così vissuto si può nascondere un vero tesoro.

In alcune cucine potrebbero trovarsi ciotole di Pyrex che sul mercato potrebbero valere centinaia di dollari ma anche porcellane Tiffany o Benardaud. Non solo ma anche le pentole di rame sono molto ben quotate: quelle antiche del XIX secolo sembrano essere le più ambite. Un set di 4 pentole può valere circa 1500 dollari.

Anche le posate in argento sono un vero tesoro e sono custodite magari dal giorno del matrimonio. Molto ambite anche le ciotole per impastare di Pyrex oppure il set di ciotole in giadeite (o vetro di giada), i barattoli in muratura, le padelle in ghisa, i flute da champagne, i barattoli per biscotti. Insomma, in ogni cucina della nonna ci potrebbe essere almeno uno di questi oggetti.

Ma ce n’è uno che può valere anche più di 8500 euro: si tratta del set di casseruole Corningware, prodotte dall’azienda Pyrex, realizzate in vetroceramico non poroso, resistente a macchie, odori e temperature alte (poi successivamente sostituite da quelle in gres ceramico). Negli anni ’50 era un regalo di nozze molto comune.

Spesso presentano il disegno blu fiordaliso che può valere molti soldi. Si pensi che i modelli più rari, come Wildflower, prodotto dal 1977 al 1984, e Floral Bouquet, dal 1971 al 1975, possono essere venduti online per oltre 10.000 dollari. 10.000 dollari, al cambio, sono appunto 8500 euro, una cifra che può fare davvero comodo di questi giorni.

Insomma, vale la pena controllare se la nonna ha conservato uno o più di questi oggetti che sono dei veri tesori.