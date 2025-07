Tutta la cialtroneria della cosiddetta Destra sovranista, cialtroneria perfettamente speculare a quella della Sinistra cosmopolita, emerge con limpido profilo dalla vicenda surreale dell’Iran vigliaccamente aggredito dall’imperialismo di Usraele, ossia il mostro bicefalo che mette capo alla “libido dominandi” di USA e Israele. Anziché difendere le sacrosante ragioni dell’Iran e della sua difesa della propria sovranità nazionale messa a repentaglio dagli appetiti imperialistici della civiltà dell’hamburger e del criminale di guerra Netanyahu, la giullaresca destra cosiddetta sovranista si schiera indecorosamente dalla parte dell’imperialismo di “Usraele”. Con ciò rivela una volta di più che il proprio concetto di sovranismo coincide in toto con quello del nazionalismo imperialistico.

Se il sacrosanto patriottismo sovranista riconosce a ogni popolo il diritto pieno di difendere la propria sovranità contro le aggressioni imperialistiche, l’infame nazionalismo imperialistico ammette invece il diritto alla sovranità nazionale solo per le potenze imperialistiche, a loro volta legittimate a neutralizzare la sovranità altrui con bombe umanitarie, missili democratici ed embargo terapeutici. Il governo di Giorgia Meloni, ogni giorno più risibile e più subalterno a Washington e a Israele, si era pateticamente riempito la bocca di espressioni come sovranità nazionale, patria, difesa degli interessi nazionali e via discorrendo. Ora ha completamente gettato la maschera e si è rivelato in tutto e per tutto un governo subalterno all’imperialismo di Washington e di Israele. Si è fatto l’attore del già richiamato nazionalismo imperialistico che nega all’Iran il diritto di difendere la propria sovranità nazionale.

Per parte nostra l’abbiamo detto e non perdiamo occasione di dirlo. Lunga vita all’Iran che resiste all’imperialismo di Israele. A questa miseria della Destra nazionalista si accompagna quella della sinistra cosmopolita la quale, per una via opposta, giunge al medesimo punto, vale a dire alla legittimazione, se non alla santificazione, dell’imperialismo dell’Occidente, anzi dell’Uccidente, presentato subdolamente come democratico e umanitario, orientato all’abbattimento di quelli che di volta in volta Washington identifica con i regimi nemici della libertà umana, nel caso specifico l’Iran. Una volta di più, destra nazionalista e sinistra cosmopolita si rivelano le due ali dell’aquila neoliberale, dunque della dominazione turbocapitalistica del mondo. Tale dominazione si fonda sull’imperialismo, di fatto coincidente con la dinamica di anglobalizzazione, ossia di americanizzazione forzata del pianeta. Per questo motivo, una volta di più, occorre andare al di là di destra e sinistra per rimettere al centro la lotta per il lavoro e contro il capitale e insieme la lotta contro l’imperialismo e per il diritto dei popoli oppressi di difendere la loro patria e la loro sovranità nazionale.